https://tr.sputniknews.com/20220605/vali-yerlikaya-lgsde-okullarin-cevresinde-gurultu-yasanmamasi-icin-gerekli-tedbirler-alindi-1056995603.html

Vali Yerlikaya: LGS'de okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı

Vali Yerlikaya: LGS'de okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T06:26+0300

2022-06-05T06:26+0300

2022-06-05T06:27+0300

türkiye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

türkiye

istanbul

ali yerlikaya

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Vali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün yapılacak LGS sınavı öncesi sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/lgs-icin-ucretsiz-toplu-tasima-1056940396.html

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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye, istanbul, ali yerlikaya