https://tr.sputniknews.com/20220605/yunanistanda-buyuk-yangin-bazi-bolgelerde-tahliyeler-basladi-1056992533.html
Yunanistan’da büyük yangın: Bazı bölgelerde tahliyeler başladı
Yunanistan’da büyük yangın: Bazı bölgelerde tahliyeler başladı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T02:08+0300
2022-06-05T02:08+0300
2022-06-05T02:08+0300
dünya
yunanistan
yangın
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1056992387_1:0:963:541_1920x0_80_0_0_e58e1df4ee7c96382873f648b4197eff.jpg
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı. Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1056992387_121:0:842:541_1920x0_80_0_0_dc21e812ed5b0ecf1195c651670ea2e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, yangın, tahliye
Yunanistan’da büyük yangın: Bazı bölgelerde tahliyeler başladı
Abone ol
Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.
Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.