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Yunanistan’da büyük yangın: Bazı bölgelerde tahliyeler başladı
Yunanistan’da büyük yangın: Bazı bölgelerde tahliyeler başladı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T02:08+0300
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dünya
yunanistan
yangın
tahliye
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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı. Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.
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yunanistan, yangın, tahliye

Yunanistan’da büyük yangın: Bazı bölgelerde tahliyeler başladı

02:08 05.06.2022
© İHA / İHAYunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / İHA
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.
Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.
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