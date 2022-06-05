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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/zaharova-sirbistanin-etrafindaki-ulkeler-lavrovun-ucagina-hava-sahalarini-kapatti-1057016538.html
Zaharova: Sırbistan’ın etrafındaki ülkeler, Lavrov'un uçağına hava sahalarını kapattı
Zaharova: Sırbistan’ın etrafındaki ülkeler, Lavrov'un uçağına hava sahalarını kapattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T23:52+0300
2022-06-06T00:09+0300
ukrayna krizi
rusya
sırbistan
mariya zaharova
sergey lavrov
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İtalyan La7 televizyonuna konuk olan Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin yarın Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.Rus diplomat, “Daha bugün, bir saat önce Sırbistan'ın etrafındaki ülkeler iletişim kanalını kapatarak Sergey Lavrov'un Sırbistan'a gitmekte olan uçağının hava sahalarından geçmesini engelledi. Rus heyeti görüşmeler için Belgrad’a ulaşması gerekiyordu. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri hava sahalarını, sıradaki iletişim kanalını kapattı” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220501/sirbistan-cinde-aldigi-fuze-sistemlerini-tanitti-artik-kum-torbasi-olmayacagiz-1055992072.html
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rusya, sırbistan, mariya zaharova, sergey lavrov

Zaharova: Sırbistan’ın etrafındaki ülkeler, Lavrov'un uçağına hava sahalarını kapattı

23:52 05.06.2022 (güncellendi: 00:09 06.06.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu.
İtalyan La7 televizyonuna konuk olan Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin yarın Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.
Rus diplomat, “Daha bugün, bir saat önce Sırbistan'ın etrafındaki ülkeler iletişim kanalını kapatarak Sergey Lavrov'un Sırbistan'a gitmekte olan uçağının hava sahalarından geçmesini engelledi. Rus heyeti görüşmeler için Belgrad’a ulaşması gerekiyordu. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri hava sahalarını, sıradaki iletişim kanalını kapattı” ifadelerini kullandı.
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