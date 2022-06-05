https://tr.sputniknews.com/20220605/zaharova-sirbistanin-etrafindaki-ulkeler-lavrovun-ucagina-hava-sahalarini-kapatti-1057016538.html

Zaharova: Sırbistan’ın etrafındaki ülkeler, Lavrov'un uçağına hava sahalarını kapattı

Zaharova: Sırbistan’ın etrafındaki ülkeler, Lavrov'un uçağına hava sahalarını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T23:52+0300

2022-06-05T23:52+0300

2022-06-06T00:09+0300

ukrayna krizi

rusya

sırbistan

mariya zaharova

sergey lavrov

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İtalyan La7 televizyonuna konuk olan Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin yarın Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.Rus diplomat, “Daha bugün, bir saat önce Sırbistan'ın etrafındaki ülkeler iletişim kanalını kapatarak Sergey Lavrov'un Sırbistan'a gitmekte olan uçağının hava sahalarından geçmesini engelledi. Rus heyeti görüşmeler için Belgrad’a ulaşması gerekiyordu. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri hava sahalarını, sıradaki iletişim kanalını kapattı” ifadelerini kullandı.

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