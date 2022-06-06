https://tr.sputniknews.com/20220606/4-gunluk-calisma-haftasina-en-buyuk-katilim-ingilizler-10080100-modeliyle-maas-kaybi-yasamayacak-1057043286.html

4 günlük çalışma haftasına en büyük katılım: İngilizler 100:80:100 modeliyle maaş kaybı yaşamıyor

4 günlük çalışma haftasına en büyük katılım: İngilizler 100:80:100 modeliyle maaş kaybı yaşamıyor

4 günlük çalışma haftası konseptinin benimsenmeye başladığı ülkelerden Britanya'da bunun pilot proje olarak uygulanmasına bir yenisi eklendi. Bu hafta 70'den... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T16:17+0300

2022-06-06T16:17+0300

2022-06-06T16:29+0300

ekonomi

britanya

ingiltere

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Britanya'da 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışılacak yeni pilot uygulamaya katılan 70'den fazla şirketten 3300 çalışan herhangi bir ücret kaybına uğramayacak. Zira proje, 100:80:100 modeline dayandırıldı. Bu da çalışanların yüzde 100 verimlilik taahhüt etmeleri karşılığı çalışma zamanının yüzde 80'i için yüzde 100 ücret almaları anlamına geliyor. Bankacılık, bakım, çevrimiçi perakende, IT yazılımı eğitimi, konut, animasyon stüdyoları, konaklama ve daha fazlası dahil çok çeşitli sektörlerden etkileyici bir şirket listesi pilot projede yer aldı. Çalışanlar, 3 günlük hafta sonu tatili yerine, 2 gün çalışacak 2 gün izin yapacak şekilde rotasyona gidecek. 4 günlük çalışma haftası uygulamasına geçmiş bulunan Kuzey Northfolk bölgesinin Wells-Next-The-Sea kentindeki Plattens Balık ve Cips'in çalışanları, son derece memnun olduklarını ifade etti. The Independent'a konuşan işletmenin genel müdürü Kirsty Wainwright (34), burayı 4 günlük çalışma haftası uygulaması nedeniyle tercih ettiğini belirtti. İki çocuk annesi Wainwright "Hizmet, konaklama sektörü gerçekten toplumsallaşmaya imkan vermeyen çalışma saatlerinden mustarip ve bunun değişmesi gerekiyor. Aşırı uzun çalışma saatleri göz önüne alındığında, sektörün istihdam sorunu yaşaması şaşırtıcı değil" diyerek ekledi:“5 günlük çalışma haftasında çocuklarımı yeterince göremiyordum. 4 günlük çalışma haftasının en iyi yanı çocuklarımla daha fazla zaman geçirmek. Bu harika."Kar amacı gütmeyen 4 Day Week Global (Küresel 4 Günlük Hafta) kampanyasının Britanya ayağının yönettiği uygulama kapsamında çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken, maaşlarda herhangi bir değişikliğe gidilmemesinin yanısıra çalışanların refahı ve iş verimliliği, çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri ölçülecek. Denemenin sonuçları, Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirilecek.Kampanyanın üst düzey yöneticilerinden Joe O'Connor, "Kovid-19 pandemisinden çıkışta giderek daha fazla şirket farkına varıyor ki, rekabet için yeni sınır, yaşam kalitesidir ve daha az saatle çıktıya odaklanan çalışma, şirketlere rekabet avantajı sağlamanın aracıdır" değerlendirmesini yaptı. Geçen yıl İzlanda'da araştırmacılar, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını duyurmuştu. Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile Britanya'daki Autonomy (Özerklik) adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koymuştu. Denemeye katılanların refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği, stres ve tükenmişliğin yanısıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde iyileştiğini göstermişti. Denemeye dahil edilen iş yerlerinin çoğunda üretkenlik ve hizmet sunumunun aynı kaldığı veya iyileştiği gözlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220119/britanyada-pilot-proje-6-ay-boyunca-haftada-4-gun-calisilacak-maaslar-degismeyecek-1052883470.html

https://tr.sputniknews.com/20220218/dunya-haftada-4-gun-calisilan-ulkeler-ligine-gidiyor-1054003651.html

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