https://tr.sputniknews.com/20220606/abdde-hayvanlari-koruma-kurulusunda-yoneticilik-yapan-kadinin-evinde-30-olu-hayvan-bulundu--1057032860.html

ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici (CEO) olan kadının evinde 30 köpek ve kedi ölüsü bulundu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:46+0300

2022-06-06T12:46+0300

2022-06-06T12:46+0300

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hayvan hakları

ölü

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47 yaşındaki Caroline Dawn Pennington'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Evindeki kafeslerde 28 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunan Pennington, hayvanlara kötü muameleden gözaltına alındı. Richland County Şerifi Leon Lott, yaptığı açıklamada, hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğünü belirterek, "İnsanların, hayvanlara bakmak için emanet ettiği bu kişi, bu güvene ve hayvanların güvenine ihanet etti" değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, hayvan hakları, ölü