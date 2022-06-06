https://tr.sputniknews.com/20220606/abdde-silahli-saldiri-3-olu-14-yarali-1057017007.html

ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

tennessee

silahlı saldırı

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ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinde Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibinin gelmesinin ardından yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Chattanooga Polis Şefi Celeste Murphy yaptığı açıklamada, 2 kişinin vurularak, 1 kişinin ise kaçan bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, “Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak olayın kimler tarafından niçin gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’ne bağlı Philadelphia şehrinde de dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlenmiş, polis 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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abd, tennessee, silahlı saldırı