https://tr.sputniknews.com/20220606/abdden-abramovice-ait-2-ucaga-el-koyma-karari-1057059421.html
ABD'den, Abramoviç'e ait 2 uçağa el koyma kararı
ABD'den, Abramoviç'e ait 2 uçağa el koyma kararı
ABD'de bir mahkeme, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait iki uçağa el konulmasına izin veren bir kararı onayladı. Kararın gerekçesi ise Abramoviç'in 2 uçağının... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T23:09+0300
2022-06-06T23:09+0300
2022-06-06T23:14+0300
roman abramoviç
uçak
yaptırım
ukrayna krizi
rusya
el koyma
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ABD'li bir yargıç, Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen iki uçağa el konulmasına izin veren emri onayladı. Uçakların ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği belirtildi.New York Güney Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu sebebiyle uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle mahkeme, Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.Alınan karar uyarınca, ABD, Roman Abramoviç''in sahibi olduğu ve/veya kontrol ettiği bir Boeing 787-8 uçağına ve bir Gulfstream G650ER uçağına el koyma yetkisine sahip bulunuyor.Yapılan basın açıklamasında, uçakların İhracat Kontrol Reformu Yasası (ECRA) ve diğer son yaptırımları ihlal ederek mart ayında Rusya'ya yeniden uçtuğu belirtildi. Açıklamada Abramoviç'in uçağa Kıbrıs, Jersey ve Virjin Adaları'ndaki bir dizi paravan şirket aracılığıyla sahip olduğu iddia edildi.Boeing uçağın değerinin yaklaşık 350 milyon dolar ve Gulfstream uçağınsa yaklaşık 60 milyon dolar olmak üzere uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu ifade edildi.
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roman abramoviç, uçak, yaptırım, rusya, el koyma
ABD'den, Abramoviç'e ait 2 uçağa el koyma kararı
23:09 06.06.2022 (güncellendi: 23:14 06.06.2022) Abone ol
ABD'de bir mahkeme, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait iki uçağa el konulmasına izin veren bir kararı onayladı. Kararın gerekçesi ise Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçması ve ihracat kontrollerini ihlal etmesi olarak açıklandı.
ABD'li bir yargıç, Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen iki uçağa el konulmasına izin veren emri onayladı. Uçakların ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği belirtildi.
New York Güney Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu sebebiyle uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle mahkeme, Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.
Alınan karar uyarınca, ABD, Roman Abramoviç''in sahibi olduğu ve/veya kontrol ettiği bir Boeing 787-8 uçağına ve bir Gulfstream G650ER uçağına el koyma yetkisine sahip bulunuyor.
Yapılan basın açıklamasında, uçakların İhracat Kontrol Reformu Yasası (ECRA) ve diğer son yaptırımları ihlal ederek mart ayında Rusya'ya yeniden uçtuğu belirtildi.
Açıklamada Abramoviç'in uçağa Kıbrıs, Jersey ve Virjin Adaları'ndaki bir dizi paravan şirket aracılığıyla sahip olduğu iddia edildi.
Boeing uçağın değerinin yaklaşık 350 milyon dolar ve Gulfstream uçağınsa yaklaşık 60 milyon dolar olmak üzere uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu ifade edildi.