Ahmet Ağaoğlu: Eleştirilere aynı frekansta cevap verseydim önlenemez sonuçlarla karşılaşabilirdik
13:36 06.06.2022 (güncellendi: 13:41 06.06.2022)
© DHAAhmet Ağaoğlu
© DHA
Ahmet Ağaoğlu, bazı kulüp yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaları bilinçli yaptıklarını belirterek, “O dönemde eğer aynı frekansta cevap verecek olsaydım, bir anda iki büyük camiayı, taraftarını karşı karşıya getirmiş olacaktım ve önlenemez, geri dönülemez ciddi sıkıntılar yaratacak sonuçlarla karşılaşabilirdik” dedi.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de olağanüstü genel kurulda başkan seçilen ve sonrasında yapılan 2 olağan genel kurulda da seçimi kazanan Ağaoğlu, Trabzonspor’u şampiyonluğa kavuşturan başkan olarak kulüp tarihine geçti. 4 yıllık görev süresince 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 de lig şampiyonluğunu müzeye kazandıran Ahmet Ağaoğlu, takımın şampiyonluğa ilerlediği süreçte yaşananların perde arkasını, camiada sağlanan birliğin şampiyonluğa etkisini, yeni sezon çalışmaları ve izlenecek transfer politikası hakkında bilgiler verdi.
Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili kulüp ve taraftarlarının sahiplenmesiyle başlatılan ‘Mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyasıyla şekillenen ve dünya çapında etki yaratan şampiyonluk kutlamaları, inşası için kampanya başlatılan şampiyonluk anıtı, stadyum ve isim sponsorlukları, futbol kulüplerinin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve bazı kulüplerin sezon içerisindeki açıklamalarının camialarda tansiyonun yükseltmesi gibi konuları değerlendirdi.
‘Yıllardır suskun olan yanardağın patlaması gibiydi’
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin 35. haftasında takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların yaşadığı şampiyonluk sevinci karşısında duygulandığını söyledi:
“Belki de sürecin içerisinde yaşayan bir insan olarak fazla bir şey hissetmedim. Benim şampiyonlukta duygulandığım veya çok heyecanlandığım kısmı, Antalyaspor maçında şampiyonluğu resmen ilan etmemizden sonra taraftarda oluşan, yıllardır bu şampiyonluğu bekleyen taraftarda, onun sevincini yaşamak isteyen veya onu yıllardır özlemle bekleyen taraftardaki duygu selinin boşalmasıydı. Bir daha da böyle bir şeyi insan hayatında zor yaşar diye düşünüyorum. İnanılmaz bir şeydi. İnşallah şampiyonluklarımız devam edecek, bunu o anlamda söylemiyorum ama o ilk patlama yanardağın patlaması gibi bir şeydi. Yıllardır suskun olan bir yanardağ düşünün ve birden bire patlaması gibiydi. Bu bende 10 dakika filan sürdü. Belki süreci içinde yaşayan bir insan olarak ve sorumluluğu da omuzlarınızda taşıyorsunuz. Trabzonspor camiasının başkanısınız ve böyle çok önemli bir süreçte görev yapıyorsunuz. Olağanüstü bir sorumluluk ve o sorumluluğun sizin üzerinizde yaratmış olduğu bir baskı var. Her ne kadar tecrübeli olursanız olun ve ne kadar birikiminiz olmuş olsa dahi 7’den 77’ye, 7’den 97’ye kadar o sevgiyi, ateşi içerisinde taşıyan takımına karşı kulübüne karşı bağımlılığı hiçbir zaman kaybetmeyen ve bugüne kadar taşımış olan muhteşem bir taraftar topluluğuna sahibiz. Hem o insanların sizin üzerinize yüklemiş olduğu sorumluluk, o sorumluluğun baskısı, beklentileri beni en fazla orada mutlu eden şey şampiyonluktan ziyade o insanların beklentilerinin gerçekleşmiş olmasıydı. Orada duygusal bir 10-15 dakikalık süreç oldu ama o kadar. Hayat devam ediyor, yükümüz orada hiç hafiflemedi. Milli takım kampında olanlar hariç oyuncular dinleniyor ama emin olun ben son 1 ayın içerisinde 8 saat uyuduğumu hatırlamıyorum. 2-3 saat uykuyla oradan oraya gidip geliyoruz. Allah da dayanma gücü veriyor.”
‘Üretim son derece önemli’
Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile mart ayında gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını ve sezon bitimiyle uygulamaya geçtiklerini anlattı:
“Özellikle son 4 yıllık süreçte şunu gördüm. Transfer penceresi kapandığı zaman, şampiyonluk ateşi zaman zaman yanıp sönüyor ama transfer ateşi hiçbir zaman sönmüyor. Ne medyada ne de taraftarda. Planlama sadece transferle sınırlı değil. Hocamızın altyapı konusunda sürdürülebilirlik ve üretme konusunda yaptığı çok önemli bir çalışma var. Özellikle ekonominin geldiği bu noktada kulüplerin finansal açmazın içerisinde olduğu bu süreçte üretim son derece önemli. Altyapı da üretimin tek adresi. Planlamada üzerinde konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi altyapıydı. Bir diğeri sağlık ve beslenme, tesisler, ivedilikle antrenman sahalarımızdan birisinin stattaki çim yapısıyla birebir aynı olması yönünde talebi vardı. Bu da planın içerisindeydi ve şu an gerçekleşti. 4 numaralı saha hibrit çim yapısında oluşan bir saha şu anda ve tamamlandı. 3 haftaya kadar da üzerinde oynanabilecek bir seviyeye gelecek. Bir diğeri de teknik heyetin eğitim planlamasıydı. Teknik heyette yer alan yardımcı hocalar ve analizcilerin yurt dışındaki eğitimleri konusu vardı. O da diğer taraftan yürüyor. Son olarak da çok merak edilen transfer konusuydu.”
‘Bizle ismi zikredilen oyuncular kulüp gündeminde değil’
Ağaoğlu, transfer edilecek oyuncular konusunda isim netleştirmediklerini belirterek şunları söyledi:
“Daha Avrupa’da transfer penceresi açılmadı. İzleme ekipleri raporlarını teknik kadroya ulaştırdılar. Teknik kadrolar üzerinde çalışıyorlar. İşin bir de finansal tarafı var. Kulüplerin yönetimleri ve finans departmanları gerekli çalışmaları yapacaklar. Ayıracakları bütçeler ne olacak, onlar da hangi mevkilere ve nasıl bir bütçe içerisinde takviye yapacakları konusunda veya satacakları oyuncularla ilgili olarak tam olarak netleştirmiş sayılmazlar. Tabiii ki plan ve programını yaptı ama daha kimse pazara çıkmadı. Transfer penceresi de açılmadan bu kadar yoğun transfer konuşmalarının da gündemde olması emin olun sağlıklı değil. Ortaya 10 tane oyuncu ismi atılıyor, her gün bir başka oyuncu transfer ediliyor. Anlaşmada son noktaya gelindi, ufak tefek pürüzler kaldı falan filan... Bizle alakalı olarak ismi zikredilen 2-3 oyuncuyla beraber sözleşmede son noktaya gelinmesini bırakın o oyuncular Trabzonspor Kulübü'nün gündeminde dahi değil. Taraftarın heyecanını da üst noktada tutmak için sürekli gündemde tutulan bir konu ama spekülasyona da çok açık bir konu.”
‘Tamamen sorumsuzluk’
Ağaoğlu, sezon içerisinde birtakım rakip kulüp başkanları ve yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaların bilinçli yapıldığını söyleyen ve bunu ‘sorumsuzluk olarak değerlendirdi:
“Biz kulüp başkanları olarak özellikle büyük camiaların kulüp başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Bugün bütün taraftar grubu, camia sizin ağzınızdan çıkacak olan söze bakıyor. O süreç içerisinde o kulüp başkanının bütün bu eylem ve söylemlerinin çok bilinçli olarak yapıldığını biliyorum. 65 yaşındayım, 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Her şeyin ötesinde ben sporcuyum, 13 yaşından beri lisanslıyım hala da lisansım var. 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Spor medyasının çeşitli kademelerinde de gönüllü olarak görev yaptım. Ülke sporu ve dünya sporunun yapısını biliyorum. Bazen çok güçlü olabilirsiniz ama o gücünüzü zekanızla birleştiremediğiniz zaman o güç hiçbir anlam ifade etmez. Hatta zaman zaman o güç rakibinizin eline geçebilir. Burada çok hassas davranmamız gereken bir konuydu. O süreç içerisinde özellikle o dönemde eğer aynı frekansta cevap verecek olsaydım bir anda iki büyük camiayı, taraftarını karşı karşıya getirmiş olacaktım ve önlenemez, geri dönülemez ciddi sıkıntılar yaratacak sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ben bunu tamamen sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Orada iki türlü amaçları olabilirdi. Birisi bizim konsantrasyonumuzu bozmak, bizi o tartışma ortamının içerisine çekerek yarışta kendilerine avantaj sağlamak bizim de performansımızın düşeceğini bekledi herhalde. Bir diğeri de biraz daha fazla uç bir nokta. Bunlar sosyolojik toplumsal sıkıntılar doğuracak söylemler, eylem ve ifadeler. Böyle bir sıkıntının yaşanmış olmasının da ülkenin sosyolojik yapısına ve ülkenin stabilitesi, sükunetine ok ciddi zarar verebileceğine inandığım şeyler. Belki bu da düşünülerek yapılmış olabilir ama hiçbir şekilde ciddiye alınmadan zaman zaman rakibinizin kendinde güç olarak gördüğü öğeleri de rakibinizin elinden alarak kendi gücünüze güç katarak o doğrultuda kullanabiliyorsunuz. Biz galiba bir ölçüde de bunu yaptık. Bütün enerjilerini tükettik. Kendi enerjimizi de sadece kendi işimize, hedefe odaklanarak, saçma sapan yerlerde sarf etmek yerine mücadele gücümüzü artırabilecek bir noktada kullandık.”
‘Kutlamalarımız avrupa ülke takımlarına model oldu’
2021 yılı Ağustos ayında Trabzon’da yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın babası Mustafa Atıcı’nın, taraftar gruplarıyla görüşerek fitilini ateşlediği, DHA’nın da içerisinde bulunduğu ve Trabzonspor’un sahiplenmesiyle büyüyen ‘Mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyasının şampiyonluk kutlamalarını farklı boyutlara taşıdığını söyleyen Ağaoğlu, ulaşılan etkiden memnun olduğunu belirtti:
“O konuda çok ciddi çalışmamız. Emeği geçen kulübümüzün medya ekibine, sosyal medya ekibine, iletişim departmanına, oradaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hassas davrandılar ve çok kapsamlı bir çalışma yaptılar. O çalışmanın bir bölümünde ben de yer aldım. Asla olmasını istemediğimiz, görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Çağ dışı da demeyeceğim. Hiçbir şekilde hiçbir anlam ifade etmeyen bir kutlama şekli. Kutlamanın çok daha farklı boyutlarda yapılabileceğini sürekli olarak işledik. Bırakın can kaybını, en ufak bir yaralanmaya dahi tahammülümüz yoktu. Bunu sadece şampiyonluk veya galibiyet kutlamalarıyla sınırlı tutmayalım. Düğün, nişan, farklı eğlencelerde ve buna benzer maalesef olumsuz ve benim hiçbir şekilde anlam veremediğim olay, kaza ve neticesinde yaralanma ve can kayıplarıyla karşılaştık. Bir şeyi gösterdik ki Trabzon insanı artık kutlamayı çok farklı şekilde, farklı boyutlarda yapıyor ve o noktadan bu noktaya geldik. Geldiğimiz noktada Trabzonspor’un yapmış olduğu kutlama bütün dünyada yankı buldu. Bunun ötesinde son haftalarda görüyoruz şampiyonluklarını ilan eden ve kutlayan özellikle Avrupa ülkelerindeki takımları tamamına yakın bir bölümü için bu kutlamalar bir model oluşturdu. Bizim yaptığımız kutlamanın bir benzerini yapmaya başladılar. Öyle umut ediyorum ki artık bundan sonra böyle bir şeyi telaffuz dahi etmeyeceğiz. Hem öyle bir sıkıntıdan kurtulmuş olduk hem de kutlamalara da farklı bir boyut getirmiş olduk.”