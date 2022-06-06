https://tr.sputniknews.com/20220606/ahmet-agaoglu-elestirilere-ayni-frekansta-cevap-verseydim-onlenemez-sonuclarla-karsilasabilirdik-1057035952.html

Ahmet Ağaoğlu: Eleştirilere aynı frekansta cevap verseydim önlenemez sonuçlarla karşılaşabilirdik

Ahmet Ağaoğlu: Eleştirilere aynı frekansta cevap verseydim önlenemez sonuçlarla karşılaşabilirdik

Ahmet Ağaoğlu, bazı kulüp yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaları bilinçli yaptıklarını belirterek, “O dönemde eğer aynı frekansta cevap... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:36+0300

2022-06-06T13:36+0300

2022-06-06T13:41+0300

spor

trabzonspor

ahmet ağaoğlu

şampiyon

fenerbahçe

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Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de olağanüstü genel kurulda başkan seçilen ve sonrasında yapılan 2 olağan genel kurulda da seçimi kazanan Ağaoğlu, Trabzonspor’u şampiyonluğa kavuşturan başkan olarak kulüp tarihine geçti. 4 yıllık görev süresince 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 de lig şampiyonluğunu müzeye kazandıran Ahmet Ağaoğlu, takımın şampiyonluğa ilerlediği süreçte yaşananların perde arkasını, camiada sağlanan birliğin şampiyonluğa etkisini, yeni sezon çalışmaları ve izlenecek transfer politikası hakkında bilgiler verdi.Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili kulüp ve taraftarlarının sahiplenmesiyle başlatılan ‘Mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyasıyla şekillenen ve dünya çapında etki yaratan şampiyonluk kutlamaları, inşası için kampanya başlatılan şampiyonluk anıtı, stadyum ve isim sponsorlukları, futbol kulüplerinin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve bazı kulüplerin sezon içerisindeki açıklamalarının camialarda tansiyonun yükseltmesi gibi konuları değerlendirdi.‘Yıllardır suskun olan yanardağın patlaması gibiydi’Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin 35. haftasında takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların yaşadığı şampiyonluk sevinci karşısında duygulandığını söyledi:‘Üretim son derece önemli’Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile mart ayında gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını ve sezon bitimiyle uygulamaya geçtiklerini anlattı:‘Bizle ismi zikredilen oyuncular kulüp gündeminde değil’Ağaoğlu, transfer edilecek oyuncular konusunda isim netleştirmediklerini belirterek şunları söyledi:‘Tamamen sorumsuzluk’Ağaoğlu, sezon içerisinde birtakım rakip kulüp başkanları ve yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaların bilinçli yapıldığını söyleyen ve bunu ‘sorumsuzluk olarak değerlendirdi:“Biz kulüp başkanları olarak özellikle büyük camiaların kulüp başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Bugün bütün taraftar grubu, camia sizin ağzınızdan çıkacak olan söze bakıyor. O süreç içerisinde o kulüp başkanının bütün bu eylem ve söylemlerinin çok bilinçli olarak yapıldığını biliyorum. 65 yaşındayım, 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Her şeyin ötesinde ben sporcuyum, 13 yaşından beri lisanslıyım hala da lisansım var. 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Spor medyasının çeşitli kademelerinde de gönüllü olarak görev yaptım. Ülke sporu ve dünya sporunun yapısını biliyorum. Bazen çok güçlü olabilirsiniz ama o gücünüzü zekanızla birleştiremediğiniz zaman o güç hiçbir anlam ifade etmez. Hatta zaman zaman o güç rakibinizin eline geçebilir. Burada çok hassas davranmamız gereken bir konuydu. O süreç içerisinde özellikle o dönemde eğer aynı frekansta cevap verecek olsaydım bir anda iki büyük camiayı, taraftarını karşı karşıya getirmiş olacaktım ve önlenemez, geri dönülemez ciddi sıkıntılar yaratacak sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ben bunu tamamen sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Orada iki türlü amaçları olabilirdi. Birisi bizim konsantrasyonumuzu bozmak, bizi o tartışma ortamının içerisine çekerek yarışta kendilerine avantaj sağlamak bizim de performansımızın düşeceğini bekledi herhalde. Bir diğeri de biraz daha fazla uç bir nokta. Bunlar sosyolojik toplumsal sıkıntılar doğuracak söylemler, eylem ve ifadeler. Böyle bir sıkıntının yaşanmış olmasının da ülkenin sosyolojik yapısına ve ülkenin stabilitesi, sükunetine ok ciddi zarar verebileceğine inandığım şeyler. Belki bu da düşünülerek yapılmış olabilir ama hiçbir şekilde ciddiye alınmadan zaman zaman rakibinizin kendinde güç olarak gördüğü öğeleri de rakibinizin elinden alarak kendi gücünüze güç katarak o doğrultuda kullanabiliyorsunuz. Biz galiba bir ölçüde de bunu yaptık. Bütün enerjilerini tükettik. Kendi enerjimizi de sadece kendi işimize, hedefe odaklanarak, saçma sapan yerlerde sarf etmek yerine mücadele gücümüzü artırabilecek bir noktada kullandık.”‘Kutlamalarımız avrupa ülke takımlarına model oldu’2021 yılı Ağustos ayında Trabzon’da yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın babası Mustafa Atıcı’nın, taraftar gruplarıyla görüşerek fitilini ateşlediği, DHA’nın da içerisinde bulunduğu ve Trabzonspor’un sahiplenmesiyle büyüyen ‘Mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyasının şampiyonluk kutlamalarını farklı boyutlara taşıdığını söyleyen Ağaoğlu, ulaşılan etkiden memnun olduğunu belirtti:

https://tr.sputniknews.com/20220601/trabzonspor-baskani-agaoglu-ali-kocun-aciklamalari-kendi-basarisizliklarinin-ustunu-ortme-1056881594.html

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trabzonspor, ahmet ağaoğlu, şampiyon, fenerbahçe