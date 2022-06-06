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https://tr.sputniknews.com/20220606/ak-partili-turan-avrupa-elcilerine-vaatte-bulunmanin-buyuk-bir-siyasi-hata-oldugunu-dusunuyorum-1057046256.html
AK Partili Turan: Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir siyasi hata olduğunu düşünüyorum
AK Partili Turan: Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir siyasi hata olduğunu düşünüyorum
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yarın partisinin grup toplantısında Terörle Mücadele Yasası'nda hangi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T16:57+0300
2022-06-06T17:05+0300
politika
bülent turan
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Turan, Meclis'te 6. Yargı Paketi'nin ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile basın toplantısı düzenledi.Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin birçok meselesini değerlendirme, yetkilileriyle karşılıklı istişare etme imkanı bulduklarını anlatan Turan, çok başarılı bir toplantıyı geride bıraktıklarını söyledi.TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta görüşmelerine başlanan Avukatlık Kanunu'na ilişkin teklifin görüşmelerine devam edeceklerini, ardından müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacaklarını bildiren Turan, Adalet Komisyonunda salı günü 6. Yargı Paketi'nin, perşembe günü ise dezenformasyon ile ilgili teklifin, çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonunda İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi'nin ele alınacağını belirtti.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, muhalefetin "seçim güvenliği" konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "CHP'nin tek partili yıllarında seçim mevzuatının tüm dünyaya bizi mahcup eden bir usulle çalıştığını herkes bilir. 1950'den bugüne kadar da büyük bir dönüşümle tüm dünyaya örnek bir seçim sistemi olduğunu herkes bilir." dedi."Oy namustur." diyen Turan, bütün partilerin sandığa sahip çıkmak durumunda olduğunu vurguladı.Seçimlere ilişkin bir sorun varmış gibi bir tartışmanın Türkiye'ye zarar vereceğini dile getiren Turan, bir partinin başarılı, diğerinin başarısız olmasının sadece sandıktaki milli iradeye bağlı bir sonuç olduğunun altını çizdi.Her sandıkta devletin görevlisi, partilerin temsilcisi, partilerin müşahidi olduğunu hatırlatan Turan, "Türkiye, dünyaya örnek bir seçim mevzuatını hayata geçirmiş, uygulamada da bunu göstermiş bir ülkedir. İstanbul, Ankara başta seçimi aldığında 'Aman ne iyi mevzuat var', kaybettiğinde 'Kötü mevzuat var' denilebilir mi?" diye sordu.Kılıçdaroğlu'na tepkiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB ülkelerinin büyükelçilerine hitaben konuşmasında, "Terörle Mücadele Yasası'nın uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Turan, kamuoyunun bilmediği, sadece büyükelçilere bir vaatte bulunmanın nasıl bir yanlış olduğunu kamuoyunun takdirine bıraktığını söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yarın CHP'nin TBMM Grup Toplantısı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:"Buradan kendisini o grup toplantısında Terörle Mücadele Yasası'nda hangi değişikliği öngördüğünü açıklamaya davet ediyorum. Kamuoyunun bilmediği bir içeriği Avrupa Birliği büyükelçilerine vaat gibi söylemenin Türkiye'de sorumlu muhalefet anlayışına yakışmadığı kanaatindeyim. Mehmetçiğimizin sınır ötesinde operasyon yaptığı bir zamanda elini kolunu bağlayan, moralini bozan, motivasyonunu azaltan söylemlerden her sorumlu siyasinin uzak durması gerektiği kanaatindeyim. Varsa uygulama hataları, MYK'nız, MKYK'nız var, toplantı yapın, tartışın, kamuoyuna bunu açıklayın. 'Biz Terörle Mücadele Yasasında şu teklifi öngörüyoruz' deyin, bunu tartışalım. Ama ben sordum CHP'liler bilmiyor, ben grup başkanvekiliyim, AK Partililer bunu bilmiyor, Meclisin kayıtlarında buna ilişkin bir önerge yok ama siz Avrupa Birliği'nin büyükelçilerine bunu vaat gibi söylüyorsunuz. Biz alışkınız; Kılıçdaroğlu'nun mektupla bizi şikayet etmesine, Amerika'da iktidar değişikliğinde 'Türkiye'de de aynı rüzgar olur mu?' demesine ama terör gibi ortak meselemizde, bunu kendi kamuoyuyla tartışmadan Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir siyasi hata olduğunu, büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun metinden okuduğuna dikkati çeken Turan, "Metni okuyanı Kılıçdaroğlu olmaktan çıkarın, 'HDP eş genel başkanı' diye yazın, kimse şaşırmaz. Trabzon'da ülkücü, Konya'da İslamcı, İzmir'de Atatürkçü, Diyarbakır'da HDP'li gibi davranan bir genel başkanın başta CHP'nin kendi içerisinde tartışması ve adını koyması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da basın toplantısında, 24 maddeden oluşan 6. Yargı Paketi'nin öngördüğü değişikliklere ilişkin bilgi verdi.
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bülent turan

AK Partili Turan: Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir siyasi hata olduğunu düşünüyorum

16:57 06.06.2022 (güncellendi: 17:05 06.06.2022)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yarın partisinin grup toplantısında Terörle Mücadele Yasası'nda hangi değişikliği öngördüğünü açıklamaya davet etti. Turan, "Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir siyasi hata olduğunu, büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Turan, Meclis'te 6. Yargı Paketi'nin ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile basın toplantısı düzenledi.
Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin birçok meselesini değerlendirme, yetkilileriyle karşılıklı istişare etme imkanı bulduklarını anlatan Turan, çok başarılı bir toplantıyı geride bıraktıklarını söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta görüşmelerine başlanan Avukatlık Kanunu'na ilişkin teklifin görüşmelerine devam edeceklerini, ardından müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacaklarını bildiren Turan, Adalet Komisyonunda salı günü 6. Yargı Paketi'nin, perşembe günü ise dezenformasyon ile ilgili teklifin, çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonunda İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi'nin ele alınacağını belirtti.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, muhalefetin "seçim güvenliği" konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "CHP'nin tek partili yıllarında seçim mevzuatının tüm dünyaya bizi mahcup eden bir usulle çalıştığını herkes bilir. 1950'den bugüne kadar da büyük bir dönüşümle tüm dünyaya örnek bir seçim sistemi olduğunu herkes bilir." dedi.
"Oy namustur." diyen Turan, bütün partilerin sandığa sahip çıkmak durumunda olduğunu vurguladı.
Seçimlere ilişkin bir sorun varmış gibi bir tartışmanın Türkiye'ye zarar vereceğini dile getiren Turan, bir partinin başarılı, diğerinin başarısız olmasının sadece sandıktaki milli iradeye bağlı bir sonuç olduğunun altını çizdi.
Her sandıkta devletin görevlisi, partilerin temsilcisi, partilerin müşahidi olduğunu hatırlatan Turan, "Türkiye, dünyaya örnek bir seçim mevzuatını hayata geçirmiş, uygulamada da bunu göstermiş bir ülkedir. İstanbul, Ankara başta seçimi aldığında 'Aman ne iyi mevzuat var', kaybettiğinde 'Kötü mevzuat var' denilebilir mi?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB ülkelerinin büyükelçilerine hitaben konuşmasında, "Terörle Mücadele Yasası'nın uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Turan, kamuoyunun bilmediği, sadece büyükelçilere bir vaatte bulunmanın nasıl bir yanlış olduğunu kamuoyunun takdirine bıraktığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yarın CHP'nin TBMM Grup Toplantısı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"Buradan kendisini o grup toplantısında Terörle Mücadele Yasası'nda hangi değişikliği öngördüğünü açıklamaya davet ediyorum. Kamuoyunun bilmediği bir içeriği Avrupa Birliği büyükelçilerine vaat gibi söylemenin Türkiye'de sorumlu muhalefet anlayışına yakışmadığı kanaatindeyim. Mehmetçiğimizin sınır ötesinde operasyon yaptığı bir zamanda elini kolunu bağlayan, moralini bozan, motivasyonunu azaltan söylemlerden her sorumlu siyasinin uzak durması gerektiği kanaatindeyim. Varsa uygulama hataları, MYK'nız, MKYK'nız var, toplantı yapın, tartışın, kamuoyuna bunu açıklayın. 'Biz Terörle Mücadele Yasasında şu teklifi öngörüyoruz' deyin, bunu tartışalım. Ama ben sordum CHP'liler bilmiyor, ben grup başkanvekiliyim, AK Partililer bunu bilmiyor, Meclisin kayıtlarında buna ilişkin bir önerge yok ama siz Avrupa Birliği'nin büyükelçilerine bunu vaat gibi söylüyorsunuz. Biz alışkınız; Kılıçdaroğlu'nun mektupla bizi şikayet etmesine, Amerika'da iktidar değişikliğinde 'Türkiye'de de aynı rüzgar olur mu?' demesine ama terör gibi ortak meselemizde, bunu kendi kamuoyuyla tartışmadan Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir siyasi hata olduğunu, büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun metinden okuduğuna dikkati çeken Turan, "Metni okuyanı Kılıçdaroğlu olmaktan çıkarın, 'HDP eş genel başkanı' diye yazın, kimse şaşırmaz. Trabzon'da ülkücü, Konya'da İslamcı, İzmir'de Atatürkçü, Diyarbakır'da HDP'li gibi davranan bir genel başkanın başta CHP'nin kendi içerisinde tartışması ve adını koyması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da basın toplantısında, 24 maddeden oluşan 6. Yargı Paketi'nin öngördüğü değişikliklere ilişkin bilgi verdi.
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