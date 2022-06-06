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Altılı masa, 'seçim güvenliği' için Türkiye Barolar Birliği’nde: Yol haritası bugün açıklanıyor
Altılı masa, 'seçim güvenliği' için Türkiye Barolar Birliği’nde: Yol haritası bugün açıklanıyor
Altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu'nun bugün saat 12.00’de yapacağı açıklama ile şimdiye kadar seçim güvenliği... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T07:29+0300
2022-06-06T07:29+0300
politika
muhalefet
tbb
seçim
seçim güvenliği
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Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu bugün saat 12.00’de, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) açıklama yapacak.Partiler, şu ana kadar, “seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar”, “seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak çalışmalar”, “seçim günü yapılacak çalışmalar” ve “oy kullanmadan sonraki süreçler” olmak üzere dört ana başlık ve bu ana başlıkların altında 24 alt başlık belirlemişti. Cumhuriyet'in haberine göre, bugün yapılacak açıklamada ise yapılan bu çalışmaların detayları kamuoyu ile paylaşılacak. Bir sonraki liderler zirvesinin İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacağı için hazırlanan bu raporu da İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat’ın okuması bekleniyor. Ayrıca, 6’lı masanın, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci”, “göç sorunu”, “ekonomi” gibi konularda oluşturduğu diğer komisyonların da bu ay, İYİ Parti Genel Merkezi’nde toplanacağı öğrenildi.
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muhalefet, tbb, seçim, seçim güvenliği

Altılı masa, 'seçim güvenliği' için Türkiye Barolar Birliği’nde: Yol haritası bugün açıklanıyor

07:29 06.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / Meral AkşenerAltı muhalefet partisi toplantısı
Altı muhalefet partisi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / Meral Akşener
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Altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu'nun bugün saat 12.00’de yapacağı açıklama ile şimdiye kadar seçim güvenliği konusunda yürütülen çalışmaların ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılacak.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu bugün saat 12.00’de, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) açıklama yapacak.
Partiler, şu ana kadar, “seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar”, “seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak çalışmalar”, “seçim günü yapılacak çalışmalar” ve “oy kullanmadan sonraki süreçler” olmak üzere dört ana başlık ve bu ana başlıkların altında 24 alt başlık belirlemişti.
Cumhuriyet'in haberine göre, bugün yapılacak açıklamada ise yapılan bu çalışmaların detayları kamuoyu ile paylaşılacak. Bir sonraki liderler zirvesinin İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacağı için hazırlanan bu raporu da İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat’ın okuması bekleniyor.
Ayrıca, 6’lı masanın, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci”, “göç sorunu”, “ekonomi” gibi konularda oluşturduğu diğer komisyonların da bu ay, İYİ Parti Genel Merkezi’nde toplanacağı öğrenildi.
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