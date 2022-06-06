https://tr.sputniknews.com/20220606/altili-masa-secim-guvenligi-icin-turkiye-barolar-birliginde-yol-haritasi-bugun-aciklaniyor-1057022430.html

Altılı masa, 'seçim güvenliği' için Türkiye Barolar Birliği’nde: Yol haritası bugün açıklanıyor

Altılı masa, 'seçim güvenliği' için Türkiye Barolar Birliği’nde: Yol haritası bugün açıklanıyor

Altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu'nun bugün saat 12.00’de yapacağı açıklama ile şimdiye kadar seçim güvenliği... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T07:29+0300

2022-06-06T07:29+0300

2022-06-06T07:29+0300

politika

muhalefet

tbb

seçim

seçim güvenliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055815034_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5b36af6d559a409441a7fc4e15663738.jpg

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu bugün saat 12.00’de, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) açıklama yapacak.Partiler, şu ana kadar, “seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar”, “seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak çalışmalar”, “seçim günü yapılacak çalışmalar” ve “oy kullanmadan sonraki süreçler” olmak üzere dört ana başlık ve bu ana başlıkların altında 24 alt başlık belirlemişti. Cumhuriyet'in haberine göre, bugün yapılacak açıklamada ise yapılan bu çalışmaların detayları kamuoyu ile paylaşılacak. Bir sonraki liderler zirvesinin İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacağı için hazırlanan bu raporu da İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat’ın okuması bekleniyor. Ayrıca, 6’lı masanın, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci”, “göç sorunu”, “ekonomi” gibi konularda oluşturduğu diğer komisyonların da bu ay, İYİ Parti Genel Merkezi’nde toplanacağı öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muhalefet, tbb, seçim, seçim güvenliği