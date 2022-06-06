Altın kadar değerli: Ordu'daki dağ çileğinin kilosu 200 lira

© İHA Fatsa ilçesinin Kavraz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dağ çileğinin hasadını yapan Ayşegül Kocatürk, “Genellikle dağ çilekleri kırsal kesimlerde oluyor. Toplamak için vatandaşlar daha dağlık bölüme gelerek burada doğada kendiliğinden yetişen dağ çileğini bulabiliyor. Bizler de her yıl buraya gelerek topluyoruz. Çok lezzetli ve özelikle reçeli gerçekten çok nefis. Çocuklarımıza taze organik çilekleri yediriyoruz. Toplaması gerçekten çok meşakkatli çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulması da zor. Ortalama günlük yarım kilo ile bir kilo arasında toplayabiliyoruz. Zor şartlar altında düşme tehlikeleri geçirerek toplanıyor. Isırgan ilaçları dağ çileklerine çok büyük zarar veriyor. Eğer ilaçlama ve ot biçme işlemleri yapmazsa vatandaşlar doğada bu çilekleri bulmak daha kolay olacak. Topladığımız çilekleri genellikle reçel yapıyoruz. Ayrıca fazla toplarsak satışını da yapıyoruz. 200 TL’ye kadar fiyatı alıcı buluyor. Bana göre 500 TL bile olsa az çünkü toplaması da bulması da çok zor. Altın kadar değerli bir meyvedir. 1 kilo çileği toplamak için, bir gün sürüyor. Çileklerin yerini bilenler ise en yakın arkadaşına bile yerini söylemiyor. Bu meyvenin de en gizli yanı bu” dedi.