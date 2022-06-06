https://tr.sputniknews.com/20220606/antalyada-hint-dugunu-sezonu-aciliyor-vize-kolayligi-olursa-yilda-400-500-hint-dugunu-yapariz--1057032012.html

Antalya'da Hint düğünü sezonu açılıyor: Vize kolaylığı olursa yılda 400-500 Hint düğünü yaparız

Antalya'da Hint düğünü sezonu açılıyor: Vize kolaylığı olursa yılda 400-500 Hint düğünü yaparız

Antalya'da salgın sonrası yoğun talep alan düğün organizasyon sektörü, 3 gün 3 gece süren ve yüksek harcamalar yapılan Hint düğünü sayısında rekor kırmayı... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:29+0300

2022-06-06T12:29+0300

2022-06-06T12:29+0300

yaşam

türkiye

hint düğünü

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

antalya

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Doğal ve tarihi güzellikleri dolayısıyla en fazla tercih edilen tatil bölgelerinin başında gelen Antalya, sunulan kaliteli hizmet ve lüks tesisleriyle çok sayıda Hint düğününe ev sahipliği yapıyor.Kentin farklı bölgelerindeki lüks otellerde 3 gün 3 gece süren, binlerce misafirin katıldığı, ünlü sanatçıların sahne aldığı ve yurt dışından gelen aşçıların yemekler hazırladığı yüksek bütçeli düğünler gerçekleştiriliyor.Düğün organizasyonları yapan Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, Antalya'ya sadece Hindistan'dan değil, Uganda, Şili gibi farklı ülkelerde yaşayan Hindistanlıların da düğün için geldiğini söyledi.Hint düğünlerinin orta ve çok yüksek bütçeli düğünler olduğuna dikkati çeken Onat, "Düğün için konfirme olan Avustralya'dan uçak kiralayıp Antalya'ya gelecekler var. Amerika'dan, İngiltere'den gelecekler var." dedi.Onat, bu yıl 16 Hint düğünü organize ettiklerini, Antalya'nın yanı sıra Muğla'da da düğün yaptıklarını kaydetti.Salgın sonrası yoğun taleple karşılaştıklarını anlatan Onat, şunları dile getirdi:'10 bin düğün yurt dışında organize ediliyor'Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy da 20 civarında düğün yaptıkları 2019'un rekor yılı olduğunu hatırlatarak, 2022'nin düğün sezonun hızlı başladığını ifade etti.Salgın sonrası talebin erken geldiğini belirten Ersoy, "Öngörümüz 2023 içindi ama hızlı başladı, bize de sürpriz oldu. Salgın döneminde ekibimizi büyüterek devam ettik. Talebi görünce ne kadar doğru bir karar olduğunu görebiliyoruz. Yüksek bütçeli, milyon dolarlık düğünler." dedi.Ersoy, düğün için gelen misafirlerin hem lüks tesislerde konaklayıp hem de ses, ışık ve dekor hizmetlerini buradan satın aldıklarını kaydetti.Hint düğününün ekonomik olarak katma değerinin yüksek olduğuna işaret eden Ersoy, "Hint düğünleri birçok sektörü de kalkındırıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, düğün için gelen bir kişi, normal turistten 35 kat daha fazla harcama yapıyor çünkü alım güçleri yüksek. Hindistan'da her gün binlerce düğün yapılıyor, 10 bin düğün de yurt dışında organize ediliyor." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201007/antalya-tarihin-en-kotu-turizm-sezonunu-3-bucuk-milyon-turistle-kapatabilir-1042981017.html

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türkiye, hint düğünü, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, antalya