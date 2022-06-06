https://tr.sputniknews.com/20220606/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1057060676.html

Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı

Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı

Apple, Türkiye'deki fiyatlarına 3 ay aradan sonra bir kez daha zam yaptı. Türkiye'deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 2.,2 arasında zamlandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T23:47+0300

2022-06-06T23:47+0300

2022-06-06T23:48+0300

ekonomi

apple

türk

iphone

fiyat

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Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) ardından Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Tüm Apple ürünlerine ortalama yüzde 20 civarında zam geldi. Apple en son Mart ayında zam yapmıştı.Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye'deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı.iPhone 3 ayda ortalama yüzde 40 zamlandıApple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı.En pahalı iPhone 13 pro max 1 TB modelin fiyatı, 35 bin 399 TL’den 41 bin 799 TL’ye çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/apple-yeni-ios-16yi-tanitti-1057056554.html

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apple, türk, iphone, fiyat