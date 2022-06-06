https://tr.sputniknews.com/20220606/arkadaslarini-dinlemedi-serinlemek-icin-girdigi-golette-boguldu-1057031551.html

Arkadaşlarını dinlemedi, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Arkadaşlarını dinlemedi, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Bursa'da serinlemek için gölete giren Sinan Güler, boğuldu. Güler'i suya girmeden önce cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşının, "Burada kimse yüzme... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:25+0300

2022-06-06T12:25+0300

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yaşam

bursa

gölet

boğulma

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Olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Güler´e, "Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allah´ım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor" dedi.Ancak Sinan Güler, arkadaşının uyarısına rağmen, suya girip yüzmeye başladı.Sinen Güler, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu. Arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla Sinan Güler´in cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.Sinan Güler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

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bursa, gölet, boğulma