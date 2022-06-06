https://tr.sputniknews.com/20220606/askeri-aracla-ilce-milli-egitim-mudurlugunun-araci-carpisti-1-olu-9-yarali-1057022335.html

Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada, bir ilkokulun müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetti, aralarında askeri... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T07:18+0300

2022-06-06T07:18+0300

2022-06-06T07:18+0300

türkiye

kırklareli

meb

askeri araç

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Kaza, Pınarhisar Tozaklı Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. B.Ö.'nün kullandığı askeri minibüs ile S.Ç.'nin kullandığı Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil çarpıştı.Kazada askeri araçtaki 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki yaralılardan durumu ağır olan Pınarhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Hastanelerde tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Dalkılıç'ın, LGS sınavında görevli olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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kırklareli, meb, askeri araç