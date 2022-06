https://tr.sputniknews.com/20220606/astideki-milyonluk-vurgunda-4-saniga-zimmet-sucundan-hapis-cezasi-1057037712.html

AŞTİ'deki milyonluk vurgunda 4 sanığa 'zimmet' suçundan hapis cezası

AŞTİ'yi milyonlarca lira zarara uğrattıkları suçlamasıyla 33 sanık hakkında açılan davada, 'zincirleme zimmet' suçundan 1 sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün, 3 sanığa 11... 06.06.2022

Kooperatifte 2017 yılına kadar yöneticilik yapan Dursun Canpolat’ın, 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde; kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz biçimde şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, söz konusu hizmetin mevcut servis araçlarıyla sağlandığını, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderlerin otogara giriş yapan her otobüsten alınan ücret ile kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) içindeki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti. Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı; ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek, kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiğini iddia etti.Yüzde 50 fazla yakıt masrafı gösterildiSoruşturma sonucu 2'si akaryakıt firması yetkilisi, 23'ü kooperatif yöneticisi 25 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre; 5 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında servis araçlarının kaydettiği mesafeye göre yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı gösterildi ve 5 milyon 299 bin lira fatura kesildi. Yine aynı dönemde bir akaryakıt firması adına farklı zamanlarda 1 milyon 413 bin lira yakıt, başka bir firma adına toplam 336 bin 163 lira yemek, 284 bin 600 lira seyahat ve konaklama, 1 milyon 463 bin lira yağ ve yedek parça, 34 bin lira giyim faturası kesildi. Bilirkişi raporunda, yapılan harcamaların kooperatifin ortak amacına uygun harcamalar olmadığı tespiti de yer aldı.İki dava birleşti25 kişi Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken, yürütülen başka bir soruşturma kapsamında kooperatif üyesi 8 kişi hakkında da ‘zimmet’ suçundan dava açıldı. Her iki dava birleşerek tamamı tutuksuz 33 sanığın yargılanması, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Davanın geçen çarşamba günü görülen karar duruşmasına sanıklar, şikayetçi ile taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaasına karşı ek savunma hakkı verilen sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, beraatlarını talep etti.Sanıklardan birine indirimMahkeme heyeti, 2014-2015 yılları arasında kooperatif başkanlığı yapan sanık Aytekin A., 2015-2019 yıllarında başkanlık yapan sanık Ethem A., 2019 yılına kadar başkan vekilliği yapan sanık Metin C. ile 2019 yılına kadar muhasip üye olan sanık İlhami D.'ye 'zincirleme zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aytekin A.'nın cezası, mahkemedeki tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak 9 yıl 4 ay 15 güne indirildi. 4 sanığa da yurt dışına çıkış adli kontrol şartı getirilirken, haklarında 'memurun resmi belgede sahteciliği' suçundan da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Diğer 29 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

