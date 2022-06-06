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Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz
Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz
İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsünde, bir kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. ‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-06T13:59+0300
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otobüs
taciz
fotoğraf
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İstanbul'da, sabah erken saatlerde İETT otobüsüne binen bir kişinin, otobüsteki kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edildi.Diğer yolcuların fark etmesi sonrası, fotoğraf çeken kişinin telefonu elinden alınarak, son çekilen fotoğraflara bakıldı. Kadın yolcunun fotoğraflarının olduğunu gören diğer yolcular, fotoğraf çeken kişiye tepki gösterdi ve polise haber verdi.‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk babasıyım. Haklısınız, fotoğrafı siliyorum’’ diyen tacizci, polis tarafından karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220605/esenyurtta-kucuk-kizi-taciz-eden-zanliya-linc-girisimi-1056991878.html
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iett, otobüs, taciz, fotoğraf, istanbul

Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz

13:20 06.06.2022 (güncellendi: 13:59 06.06.2022)
© İHA / AYKUT ZORAtaşehir’de İETT otobüsünde taciz
Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / AYKUT ZOR
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İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsünde, bir kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. ‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk babasıyım. Haklısınız, fotoğrafı siliyorum’’ diyen tacizci, polis tarafından karakola götürüldü.
İstanbul'da, sabah erken saatlerde İETT otobüsüne binen bir kişinin, otobüsteki kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edildi.
Diğer yolcuların fark etmesi sonrası, fotoğraf çeken kişinin telefonu elinden alınarak, son çekilen fotoğraflara bakıldı. Kadın yolcunun fotoğraflarının olduğunu gören diğer yolcular, fotoğraf çeken kişiye tepki gösterdi ve polise haber verdi.
‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk babasıyım. Haklısınız, fotoğrafı siliyorum’’ diyen tacizci, polis tarafından karakola götürüldü.
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