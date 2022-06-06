https://tr.sputniknews.com/20220606/atasehirde-iett-otobusunde-taciz-1057034929.html

Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz

Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz

İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsünde, bir kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. ‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:20+0300

2022-06-06T13:20+0300

2022-06-06T13:59+0300

türkiye

iett

otobüs

taciz

fotoğraf

istanbul

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İstanbul'da, sabah erken saatlerde İETT otobüsüne binen bir kişinin, otobüsteki kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edildi.Diğer yolcuların fark etmesi sonrası, fotoğraf çeken kişinin telefonu elinden alınarak, son çekilen fotoğraflara bakıldı. Kadın yolcunun fotoğraflarının olduğunu gören diğer yolcular, fotoğraf çeken kişiye tepki gösterdi ve polise haber verdi.‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk babasıyım. Haklısınız, fotoğrafı siliyorum’’ diyen tacizci, polis tarafından karakola götürüldü.

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iett, otobüs, taciz, fotoğraf, istanbul