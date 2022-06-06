https://tr.sputniknews.com/20220606/atasehirde-iett-otobusunde-taciz-suphelisi-adli-kontrolle-serbest-1057049306.html

Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz şüphelisi adli kontrolle serbest

Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz şüphelisi adli kontrolle serbest

İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsünde, bir kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T18:16+0300

2022-06-06T18:16+0300

2022-06-06T18:18+0300

otobüs

taciz

ataşehir

türkiye

iett

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Kadıköy- Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda Muhsin B. isimli şüphelinin cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi. Yolcuların müdahale ettiği Muhsin B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak Muhsin B.'yi gözaltına aldı.'Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker'Şüpheli Muhsin B.'nin emniyetteki ifadesinde Üsküdar'dan Ataşehir'e doğru seyir halinde olan 16M kodlu İETT otobüsünde olduğunu söyledi. Cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kaydeden şüpheli Muhsin B. "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" ifadelerini kullandı.Arka koltukta oturan yolcu Serdar Ş.'nin birden kendisine "Seni sapık kadının fotoğrafını çektin" diyerek bağırmaya başladığını iddia eden şüpheli Muhsin B. fotoğrafını çektiği kadın E.A.'nın ise kendisine "Ben avukatım seni sapık" diye bağırdığını öne sürdü. E.A.'nın omzuna vurduğunu da iddia eden şüpheli ifadesini şöyle sürdürdü: Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Muhsin B. "Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Muhsin B. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Muhsin B. hakimlikteki sorgusunda mühendis olarak yoğun olarak çalıştığını, normalde kendi otomobilini kullandığını fakat olay günü otobüse bindiğini kaydetti. Şüpheli telefonun bozuk olduğunu, telefondaki fotoğrafları kendisinin çekmediğini ve telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar olmadığını söyledi. 2 çocuğu olduğunu söyleyen Muhsin B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Hakimlik, şüpheli hakkında istenen tutuklama talebini kaçma şüphesi olmadığı ve suçun ön görülen ceza miktarını göz önüne alarak reddetti. Hakimlik şüpheli hakkında 4 ay süreyle haftada 2 gün imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uyguladı. Hakimlik ayrıca şüphelinin müşteki E.A.'nın evine 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli Muhsin B. bu iki adli kontrol tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/atasehirde-iett-otobusunde-taciz-1057034929.html

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