Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız

Türkiye’nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık. Türkiye’nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi bizde bunu yaptık. Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi bizde bunu yaptık.

5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

İnanıyorum ki Türkiye’nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. İnanıyorum ki Türkiye’nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim.

Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız.

Biz Aralık ayında da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak. Biz Aralık ayında da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak.

Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.

200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık.

Ben halkımızın Türkiye’nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum. Ben halkımızın Türkiye’nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum.