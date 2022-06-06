https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-donmez-karadeniz-gazinda-kritik-bir-safhayi-daha-geride-biraktik-1057018115.html
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı”... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T00:57+0300
2022-06-06T00:57+0300
2022-06-06T01:01+0300
fatih dönmez
karadeniz
gaz
türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından, bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı.Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.
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fatih dönmez, karadeniz, gaz
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık
00:57 06.06.2022 (güncellendi: 01:01 06.06.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından, bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı.
Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.