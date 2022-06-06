https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-donmez-karadeniz-gazinda-kritik-bir-safhayi-daha-geride-biraktik-1057018115.html

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı”... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T00:57+0300

2022-06-06T00:57+0300

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fatih dönmez

karadeniz

gaz

türkiye

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından, bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı.Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

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