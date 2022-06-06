https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-koca-istanbulda-doktora-bicakla-saldiran-kisinin-tutuklandigini-bildirdi-1057060485.html
Bakan Koca, İstanbul'da doktora bıçakla saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca, İstanbul'da doktora bıçakla saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını açıkladı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T23:47+0300
2022-06-06T23:47+0300
2022-06-06T23:47+0300
türkiye
fahrettin koca
bakan
sağlık bakanı
doktor
istanbul
saldırı
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir doktora bıçakla saldırılması olayına ilişkin açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda Koca, "İstanbul'da bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-kocadan-siirtteki-doktora-siddet-olayina-iliskin-aciklama-saldirgan-hastaneye-yatirildi--1057058872.html
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fahrettin koca, bakan, sağlık bakanı, doktor, istanbul, saldırı
Bakan Koca, İstanbul'da doktora bıçakla saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir doktora bıçakla saldırılması olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Yaptığı paylaşımda Koca, "İstanbul'da bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerini kullandı.