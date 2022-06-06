https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-koca-istanbulda-doktora-bicakla-saldiran-kisinin-tutuklandigini-bildirdi-1057060485.html

Bakan Koca, İstanbul'da doktora bıçakla saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi

Bakan Koca, İstanbul'da doktora bıçakla saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını açıkladı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T23:47+0300

2022-06-06T23:47+0300

2022-06-06T23:47+0300

türkiye

fahrettin koca

bakan

sağlık bakanı

doktor

istanbul

saldırı

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir doktora bıçakla saldırılması olayına ilişkin açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda Koca, "İstanbul'da bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-kocadan-siirtteki-doktora-siddet-olayina-iliskin-aciklama-saldirgan-hastaneye-yatirildi--1057058872.html

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fahrettin koca, bakan, sağlık bakanı, doktor, istanbul, saldırı