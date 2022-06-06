https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-koca-siddet-olayi-sebebiyle-bassavciligin-verdigi-karari-saygiyla-karsilamaliyiz-1057033940.html

Bakan Koca: Şiddet olayı sebebiyle başsavcılığın verdiği kararı saygıyla karşılamalıyız

Bakan Koca: Şiddet olayı sebebiyle başsavcılığın verdiği kararı saygıyla karşılamalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir şüphelinin hastanede doktoru darp ettikten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılmasına ilişkin, "Kurtalan'daki şiddet olayı... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:10+0300

2022-06-06T13:10+0300

2022-06-06T13:10+0300

türkiye

sağlık bakanı

fahrettin koca

siirt

hastane

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Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen M.T, kendisini muayene ederek kan tahlili yaptırmasını ve röntgen çektirmesini isteyen Dr. Vedat Oran'ı, tüm vücut röntgeni çektirmesini istemediği iddiasıyla darbetti.Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastanede doktoru darbettiği için gözaltına alınan ve yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunan hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S"Beyaz kod" verilen olayda M.T, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T'nin yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporunun bulunduğu öğrenildi.AA'nın haberine göre; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmaması, kararın saygıyla karşılanması gerektiğini bildirdi."Olayın adli mercilere intikalinde şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur." ifadelerini kullanan Koca, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirtti.Bakan Koca, şunları kaydetti: "Şüpheli, TCK'nin 32 maddesi kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Rapor yarın tanzim edilerek, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."

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sağlık bakanı, fahrettin koca, siirt, hastane