https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-nebati-enflasyonu-dusurmek-icin-cok-sert-tedbirler-alabilirdik-biz-buyumeyi-sectik--1057022553.html

Bakan Nebati: Enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik, biz büyümeyi seçtik

Bakan Nebati: Enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik, biz büyümeyi seçtik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiğini söyledi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T08:10+0300

2022-06-06T08:10+0300

2022-06-06T08:10+0300

ekonomi

nureddin nebati

abdulkadir selvi

enflasyon

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin haftasonu gerçekleşen kampına dair bir köşe yazısı kaleme aldı. Burada Nebati'nin sunum yaptığını belirten Selvi, bakanın kullandığı ifadeleri şöyle aktardı: “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz”Selvi'nin yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri de yer aldı: "Toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusu da gündeme geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacıların Suriye’ye dönüşü konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu yöndeki sorulara, “Sığınmacıların Suriye’ye dönüşü konusunda dünyada en çok gayret gösteren ülke biziz. Ama nihayet itibarıyla sığınmacılar konusuna biz muhalefet gibi bakamayız. Bizim bir davamız var. Biz İslami ve insani açıdan bakıyoruz. Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz” diyor. Bu konudaki çizgisini koruyor."Erdoğan, seçimler konusunda ise, "Biz büyük bir partiyiz. Size güveniyorum. Karamsar olmayın. Rahat olun. Biz bu seçimi alacağız. İşte bakın İstanbul’u, Ankara’yı aldılar ne oldu? Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu millet bunlara ülkeyi teslim etmez" diye konuştu.

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nureddin nebati, abdulkadir selvi, enflasyon