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Bakan Nebati: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
Bakan Nebati: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T15:32+0300
2022-06-06T15:36+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan enflasyon karşısında düşük gelirlileri korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon

Bakan Nebati: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz

15:32 06.06.2022 (güncellendi: 15:36 06.06.2022)
© MUHAMMED FIRAT AKSOY - MURAT ERGİN-AW606468Nureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© MUHAMMED FIRAT AKSOY - MURAT ERGİN-AW606468
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan enflasyon karşısında düşük gelirlileri korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik."
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