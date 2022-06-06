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Bolu Belediye Başkanı, 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi, Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi
Bolu Belediye Başkanı, 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi, Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi, izin istedi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T19:28+0300
2022-06-06T19:32+0300
politika
tanju özcan
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.Özcan paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'izin' istedi.Tanju Özcan'ın paylaşımı şöyle: "1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn Gn Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!"
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tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bolu Belediye Başkanı, 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi, Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi

19:28 06.06.2022 (güncellendi: 19:32 06.06.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi, izin istedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Özcan paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'izin' istedi.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şöyle:
"1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn Gn Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!"

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