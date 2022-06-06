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Bon Jovi'nin kurucularından Such hayatını kaybetti
Bon Jovi'nin kurucularından Such hayatını kaybetti
Bon Jovi grubunun eski bas gitaristi Alec John Such, 70 yaşında öldü. Ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T12:33+0300
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yaşam
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Dünyanın en ünlü rock gruplarından Bon Jovi'nin kurucu üyesi ve eski basçısı Alec John Such, 70 yaşında hayatını kaybetti. 1983-1994 yılları arasında grubun basçılığını yapan Such'ın ne zaman ve neden öldüğüne dair kesin bir açıklama yapılmadı. Kendisininkiyle aynı adı taşıyan grubun solisti Jon Bon Jovi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Such'ın grubun kurulmasında ayrılmaz bir parça rolü üstlendiğini yazdı. 1994'de Such'ın yerini Hugh McDonald almıştı ama grup 2018 yılında Rock &amp; Roll Onur Listesi'ne alındığında yeniden bir araya gelmişti.
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jon bon jovi, alec john such

Bon Jovi'nin kurucularından Such hayatını kaybetti

12:33 06.06.2022
© AFP 2022 / THEO WARGOAlec John Such
Alec John Such - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / THEO WARGO
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Bon Jovi grubunun eski bas gitaristi Alec John Such, 70 yaşında öldü. Ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Dünyanın en ünlü rock gruplarından Bon Jovi'nin kurucu üyesi ve eski basçısı Alec John Such, 70 yaşında hayatını kaybetti. 1983-1994 yılları arasında grubun basçılığını yapan Such'ın ne zaman ve neden öldüğüne dair kesin bir açıklama yapılmadı.
Kendisininkiyle aynı adı taşıyan grubun solisti Jon Bon Jovi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Such'ın grubun kurulmasında ayrılmaz bir parça rolü üstlendiğini yazdı.
1994'de Such'ın yerini Hugh McDonald almıştı ama grup 2018 yılında Rock & Roll Onur Listesi'ne alındığında yeniden bir araya gelmişti.
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