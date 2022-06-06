https://tr.sputniknews.com/20220606/britanyada-iktidar-partisi-basbakan-boris-johnson-hakkinda-guvensizlik-oylamasina-gidiyor-1057024952.html
Britanya'da iktidar partisi, Başbakan Boris Johnson hakkında güvensizlik oylamasına gidiyor
Britanya'da iktidar partisi, Başbakan Boris Johnson hakkında güvensizlik oylamasına gidiyor
Başbakan Boris Johnson'ın (BoJo) liderliğindeki Muhafazakar Parti'de lider hakkında güvensizlik oylaması talep etmek için yeterli milletvekili sayısına... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T10:29+0300
2022-06-06T10:29+0300
2022-06-06T11:09+0300
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boris johnson
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Britanya'da pandemi döneminde halka en sıkı kapanmayı dayatırken başbakanlıkta parti üstüne parti (Partygate) verdiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson, kendi partisi tarafından topun ağzına konuldu. Muhafazakar Parti (Tory) yetkilisi Graham Brady, Boris Johnson'ın liderliği hakkında güvensizlik oylamasına gitmek için yeterli sayıda mektubun geldiğini duyurdu. Tory milletvekillerinin 54'ü, yani yüzde 15'inden fazlası mektup verdiğinde, lider hakkında güvensizlik oylaması süreci tetikleniyor. Bu akşam 359 Tory milletvekili arasında düzenlenecek güvensizlik oylamasını kaybetmesi halinde BoJo, iktidar partisinin liderliğinden ve dolayısıyla başbakanlıktan gidecek ve yerine parti içinden yeni bir isim gelecek. Güvensizlik oylamasını kazanması halinde BoJo, bir yıl daha böyle bir meydan okumayla karşılaşmayacak. Başbakanlık güvensizlik oylamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada "Bu gece, aylarca süren spekülasyonları sona erdirmeye ve hükümetin bir çizgi çekip yoluna devam ederek halkın önceliklerini yerine getirmesine yönelik bir şans" denildi. s
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boris johnson
Britanya'da iktidar partisi, Başbakan Boris Johnson hakkında güvensizlik oylamasına gidiyor
10:29 06.06.2022 (güncellendi: 11:09 06.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Başbakan Boris Johnson'ın (BoJo) liderliğindeki Muhafazakar Parti'de lider hakkında güvensizlik oylaması talep etmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşıldı. Bu akşam düzenlenmesi planlanan güvensizlik oylamasını kaybetmesi, BoJo'nun parti liderliğinden ve dolayısıyla başbakanlıktan gitmesi anlamına gelecek.
Britanya'da pandemi döneminde halka en sıkı kapanmayı dayatırken başbakanlıkta parti üstüne parti (Partygate) verdiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson, kendi partisi tarafından topun ağzına konuldu. Muhafazakar Parti (Tory) yetkilisi Graham Brady, Boris Johnson'ın liderliği hakkında güvensizlik oylamasına gitmek için yeterli sayıda mektubun geldiğini duyurdu. Tory milletvekillerinin 54'ü, yani yüzde 15'inden fazlası mektup verdiğinde, lider hakkında güvensizlik oylaması süreci tetikleniyor.
Bu akşam 359 Tory milletvekili arasında düzenlenecek güvensizlik oylamasını kaybetmesi halinde BoJo, iktidar partisinin liderliğinden ve dolayısıyla başbakanlıktan gidecek ve yerine parti içinden yeni bir isim gelecek. Güvensizlik oylamasını kazanması halinde BoJo, bir yıl daha böyle bir meydan okumayla karşılaşmayacak.
Başbakanlık güvensizlik oylamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada "Bu gece, aylarca süren spekülasyonları sona erdirmeye ve hükümetin bir çizgi çekip yoluna devam ederek halkın önceliklerini yerine getirmesine yönelik bir şans" denildi. s