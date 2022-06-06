https://tr.sputniknews.com/20220606/burak-elmas-fatih-terime-kizginim-1057040547.html

Burak Elmas: Fatih Terim'e kızgınım

Burak Elmas: Fatih Terim'e kızgınım

Galatasaray'da vedaya hazırlanan Başkan Burak Elmas, "Fatih Terim bana, 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Ona daha önce kırgındım... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T15:02+0300

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spor

burak elmas

fatih terim

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Vole'de "Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı" şeklinde yapılan eleştirileri değerlendiren sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim" dedi.Elmas, "Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana karşı Galatasaray'a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım" derken, "Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja 'hayırlısı olsun' dedim. Onunla ayrılığımız sadece saha içi sonuçlarıyla ilgili değildi" ifadelerini kullandı.

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burak elmas, fatih terim