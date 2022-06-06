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Burak Elmas: Fatih Terim'e kızgınım
Burak Elmas: Fatih Terim'e kızgınım
Galatasaray'da vedaya hazırlanan Başkan Burak Elmas, "Fatih Terim bana, 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Ona daha önce kırgındım... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
burak elmas
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Vole'de "Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı" şeklinde yapılan eleştirileri değerlendiren sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim" dedi.Elmas, "Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana karşı Galatasaray'a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım" derken, "Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja 'hayırlısı olsun' dedim. Onunla ayrılığımız sadece saha içi sonuçlarıyla ilgili değildi" ifadelerini kullandı.
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burak elmas, fatih terim

Burak Elmas: Fatih Terim'e kızgınım

15:02 06.06.2022
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Galatasaray'da vedaya hazırlanan Başkan Burak Elmas, "Fatih Terim bana, 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Ona daha önce kırgındım, şimdi kızıyorum" dedi
Vole'de "Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı" şeklinde yapılan eleştirileri değerlendiren sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim" dedi.
Elmas, "Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana karşı Galatasaray'a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım" derken, "Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja 'hayırlısı olsun' dedim. Onunla ayrılığımız sadece saha içi sonuçlarıyla ilgili değildi" ifadelerini kullandı.
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