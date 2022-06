Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi: 'Sanki sulu bir deprem yaşadık'

"O anları gözümün önüne dahi getirmek istemiyorum. Sanki sulu bir deprem yaşadık, her taraftan su gelmeye başladı. Davetlileri güvenli yerlere, parka taşıdık. İçeriye dolan suyun boyu 2 metreyi geçti. Her yer balçık oldu. İlk önce salondaki çocukları kurtardık. Gelin masaları, müzik sistemi, mutfak, masa sandalyeler, örtüler, odalar, her şey kullanılmaz hale geldi."