https://tr.sputniknews.com/20220606/burdurdaki-su-basan-dugun-salonunun-isletmecisi-sanki-sulu-bir-deprem-yasadik-1057043560.html

Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi: 'Sanki sulu bir deprem yaşadık'

Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi: 'Sanki sulu bir deprem yaşadık'

Burdur'daki sağanak nedeniyle su basan ve davetlilerin masalara çıkarak kurtulabildikleri düğün salonunun işletmecisi, yaşadıklarını anlattı ve 'Ne olduğunu... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T16:05+0300

2022-06-06T16:05+0300

2022-06-06T16:05+0300

türkiye

türkiye

burdur

sel

sağanak

düğün salonu

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Düğün salonu işletmecisi Ulviye Şahin, düğün organizasyonuna hazırlandıkları sırada yağmurun yağmaya başladığını ardından su baskınına uğradıklarını söyledi.Düğün başlamadığı için salonda az sayıda kişi olduğundan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, "Ne olduğunu anlayamadık 6 dakikada salon su ve balçıkla doldu." dedi.'Salondaki çocukları yüzerek çıkardık'Şahin, çalışanlarıyla salondaki çocukları yüzerek çıkardıklarını, masalarda bekleyen misafirleri de sakinleştirerek salondan tahliye ettiklerini kaydetti.Su baskının dehşet verici olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:Can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Şahin, "Devletimize arkamızda olduğu için çok teşekkür ederim. Maddi manevi yanımızdalar. Valimiz de geldi. Destek olacaklarını söylediler. Tüm ekipler yanımızda Allah razı olsun. Hasarımız çok büyük." diye konuştu.Yaklaşık 30 santimetre balçıkla kaplanan salonu temizleme çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220605/burdurda-saganak-yagis-nedeniyle-30-evi-su-basti-1-olu-3-yarali-1056994862.html

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türkiye, burdur, sel, sağanak, düğün salonu