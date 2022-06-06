https://tr.sputniknews.com/20220606/burdurdaki-su-basan-dugun-salonunun-isletmecisi-sanki-sulu-bir-deprem-yasadik-1057043560.html
Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi: 'Sanki sulu bir deprem yaşadık'
Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi: 'Sanki sulu bir deprem yaşadık'
Burdur'daki sağanak nedeniyle su basan ve davetlilerin masalara çıkarak kurtulabildikleri düğün salonunun işletmecisi, yaşadıklarını anlattı ve 'Ne olduğunu... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T16:05+0300
2022-06-06T16:05+0300
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Düğün salonu işletmecisi Ulviye Şahin, düğün organizasyonuna hazırlandıkları sırada yağmurun yağmaya başladığını ardından su baskınına uğradıklarını söyledi.Düğün başlamadığı için salonda az sayıda kişi olduğundan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, "Ne olduğunu anlayamadık 6 dakikada salon su ve balçıkla doldu." dedi.'Salondaki çocukları yüzerek çıkardık'Şahin, çalışanlarıyla salondaki çocukları yüzerek çıkardıklarını, masalarda bekleyen misafirleri de sakinleştirerek salondan tahliye ettiklerini kaydetti.Su baskının dehşet verici olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:Can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Şahin, "Devletimize arkamızda olduğu için çok teşekkür ederim. Maddi manevi yanımızdalar. Valimiz de geldi. Destek olacaklarını söylediler. Tüm ekipler yanımızda Allah razı olsun. Hasarımız çok büyük." diye konuştu.Yaklaşık 30 santimetre balçıkla kaplanan salonu temizleme çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/burdurda-saganak-yagis-nedeniyle-30-evi-su-basti-1-olu-3-yarali-1056994862.html
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türkiye, burdur, sel, sağanak, düğün salonu
Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi: 'Sanki sulu bir deprem yaşadık'
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Burdur'daki sağanak nedeniyle su basan ve davetlilerin masalara çıkarak kurtulabildikleri düğün salonunun işletmecisi, yaşadıklarını anlattı ve 'Ne olduğunu anlayamadık 6 dakikada salon su ve balçıkla doldu' dedi.
Düğün salonu işletmecisi Ulviye Şahin, düğün organizasyonuna hazırlandıkları sırada yağmurun yağmaya başladığını ardından su baskınına uğradıklarını söyledi.
Düğün başlamadığı için salonda az sayıda kişi olduğundan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, "Ne olduğunu anlayamadık 6 dakikada salon su ve balçıkla doldu." dedi.
'Salondaki çocukları yüzerek çıkardık'
Şahin, çalışanlarıyla salondaki çocukları yüzerek çıkardıklarını, masalarda bekleyen misafirleri de sakinleştirerek salondan tahliye ettiklerini kaydetti.
Su baskının dehşet verici olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"O anları gözümün önüne dahi getirmek istemiyorum. Sanki sulu bir deprem yaşadık, her taraftan su gelmeye başladı. Davetlileri güvenli yerlere, parka taşıdık. İçeriye dolan suyun boyu 2 metreyi geçti. Her yer balçık oldu. İlk önce salondaki çocukları kurtardık. Gelin masaları, müzik sistemi, mutfak, masa sandalyeler, örtüler, odalar, her şey kullanılmaz hale geldi."
Can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Şahin, "Devletimize arkamızda olduğu için çok teşekkür ederim. Maddi manevi yanımızdalar. Valimiz de geldi. Destek olacaklarını söylediler. Tüm ekipler yanımızda Allah razı olsun. Hasarımız çok büyük." diye konuştu.
Yaklaşık 30 santimetre balçıkla kaplanan salonu temizleme çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.