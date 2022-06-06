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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/canli--isvicre-ekonomi-bakani-rusyaya-karsi-yaptirimlar-amacina-ulasmadi-1057021084.html
CANLI | İsviçre Ekonomi Bakanı: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı
CANLI | İsviçre Ekonomi Bakanı: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı
İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Batı'nın Rusya'ya karşı getirdiği yaptırımların Ukrayna'daki durumun çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi. Parmelin... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T05:05+0300
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ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna krizi
isviçre
yaptırım
batı
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CANLI | İsviçre Ekonomi Bakanı: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı

05:05 06.06.2022
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İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Batı'nın Rusya'ya karşı getirdiği yaptırımların Ukrayna'daki durumun çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi. Parmelin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının daha da yükselebileceği konusunda da uyardı.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını aşırı milliyetçilerden ve neo-Nazilerden arındırmak için başlattığı harekat devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu. Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin bugün Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.
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05:09 06.06.2022
İsviçre: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı
İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Batı'nın Rusya'ya karşı getirdiği yaptırımların Ukrayna'da olanların çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi.
Parmelin, Blick gazetesine verdiği röportajda, "Yaptırımların amacı Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmekse, bu hedefe hala ulaşılmadığını belirtmek isterim" ifadesini kullandı. İsviçre Ekonomi Bakanı, yaptırımların etkinliğinin büyük ölçüde diğer siyasi, diplomatik ve yasal araçlarla birlikte kullanılmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.
Parmelin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının daha da yükselebileceği konusunda uyardı ve hiçbir Avrupa ülkesinin bu soruna kesin bir çözüm sunamadığını belirtti.
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