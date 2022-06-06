CANLI | İsviçre Ekonomi Bakanı: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı

İsviçre: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Batı'nın Rusya'ya karşı getirdiği yaptırımların Ukrayna'da olanların çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi.

Parmelin, Blick gazetesine verdiği röportajda, "Yaptırımların amacı Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmekse, bu hedefe hala ulaşılmadığını belirtmek isterim" ifadesini kullandı. İsviçre Ekonomi Bakanı, yaptırımların etkinliğinin büyük ölçüde diğer siyasi, diplomatik ve yasal araçlarla birlikte kullanılmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.

Parmelin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının daha da yükselebileceği konusunda uyardı ve hiçbir Avrupa ülkesinin bu soruna kesin bir çözüm sunamadığını belirtti.