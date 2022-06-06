CANLI | İsviçre Ekonomi Bakanı: Rusya'ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmadı

Rusya'nın Ukrayna topraklarını aşırı milliyetçilerden ve neo-Nazilerden arındırmak için başlattığı harekat devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu. Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin bugün Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: