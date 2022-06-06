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Çelik'ten, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki
Çelik'ten, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki göstererek, "Hindistan iktidar partisi (BJP)... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-06T20:20+0300
türkiye
hindistan
ömer çelik
ak parti
hazreti muhammed
müslümanlar
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220605/hindistanda-hz-muhammede-hakaret-bir-siyasetcinin-gorevine-son-verildi-biri-ihrac-edildi-1057014296.html
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hindistan, ömer çelik, ak parti, hazreti muhammed, müslümanlar

Çelik'ten, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki

20:16 06.06.2022 (güncellendi: 20:20 06.06.2022)
© İHAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki göstererek, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır. Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz."
Hindistan, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
DÜNYA
Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret: Bir siyasetçinin görevine son verildi, biri ihraç edildi
Dün, 22:29
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