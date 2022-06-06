https://tr.sputniknews.com/20220606/celikten-hindistan-iktidar-partisi-yetkilisinin-hz-muhammede-hakaret-iceren-ifadelerine-tepki-1057054429.html

Çelik'ten, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki

Çelik'ten, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki göstererek, "Hindistan iktidar partisi (BJP)... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T20:16+0300

2022-06-06T20:16+0300

2022-06-06T20:20+0300

türkiye

hindistan

ömer çelik

ak parti

hazreti muhammed

müslümanlar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220605/hindistanda-hz-muhammede-hakaret-bir-siyasetcinin-gorevine-son-verildi-biri-ihrac-edildi-1057014296.html

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hindistan, ömer çelik, ak parti, hazreti muhammed, müslümanlar