https://tr.sputniknews.com/20220606/cerrahpasada-saglik-calisanina-saldiri-is-birakma-eylemi-yapildi-1057053385.html

Cerrahpaşa'da sağlık çalışanına saldırı: İş bırakma eylemi yapıldı

Cerrahpaşa'da sağlık çalışanına saldırı: İş bırakma eylemi yapıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Kliniği'nde yatan bir hastanın yakınları, anestezi ve yoğun bakım asistanına saldırdı. Dr. Maryam Arslan kendisine yönelik... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T19:42+0300

2022-06-06T19:42+0300

2022-06-06T19:42+0300

türkiye

şiddet

istanbul üniversitesi-cerrahpaşa

sağlık çalışanı

hasta

maryam arslan

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nde geçen cuma saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, Dr. Maryam Arslan hasta yakını A.M.'nin saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası A.M.'nin doktoru darp ettiği, diğer hasta yakını olan L.D.K.'nin ise hakaret ettiği anlaşıldı. Şüpheliler hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.'Hastanede planlanan ameliyatların tümü, acil vakalar dışında, durduruldu'Olayın ardından hastanede çalışan anestezi ve cerrahi asistanları bugün iş bıraktı. Hastanede planlanan ameliyatların tümü acil vakalar dışında, durduruldu. Hekimler, hastane bahçesinde basın açıklaması ile hastanelerdeki şiddete tepki gösterdi.Cuma gecesi nöbetteyken hasta yakınından yumruk yediğini söyleyen Dr. Maryam Arslan ise olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyleyerek o gecenin detaylarını anlattı. Prof. Dr. Oktay Demirkıran ise şiddetin hastane kapısındaki acillerden en kritik hastaların bulunduğu yoğun bakımların içine kadar girdiğine dikkat çekerek "Kovid pandemisinde bizi alkışlayanlar şimdi şiddet uyguluyor. Şiddet kabul edilebilir bir şey değil. Çoğu meslektaşımız şiddete uğradıktan sonra tedavi görüyor mesleklerini sorguluyor. Yakında bu kritik hastalara bakacak hekim bulamayacaklar" diye konuştu. 'Siz doktorlarda dayak yiyorsunuz, hala akıllanmıyorsunuz'Kazakistan'dan gelip Türkiye'de tıp fakültesi bitiren ve 'Ben dayak yemek için mi geldim' diyerek yaşadıklarını anlatan Dr. Maryam Arslan, olayın travmasını hala atlatamadığını kaydetti. Arslan, şöyle konuştu:Dr. Arslan, şöyle devam etti:Prof. Dr. Oktay Demirkıran ise bundan 2 yıl önce yoğun bakımlarda şiddetle ilgili kliniklerinde bir araştırma yaptıklarını kaydederek, "Yoğun bakımda şiddet, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin de gündeminde olan bir konu. Kliniğimizden Uzm. Dr. Oğuzhan Kayhan'ın yaptığı 'yoğun bakımda şiddet' anket çalışması vardı 2 yıl önce. Yoğun bakım hekimlerinin şiddete maruz kalma ve bu konudaki reaksiyonlarını öğrenmek üzere yapılan ankete 200'e yakın hekim dahil edilmişti. Uğradıkları gerek sözlü gerek fiziksel şiddeti ve bunların doktorlar üzerinde yarattığı travma etkilerini öğrenmeye çalışmıştık. Gördük ki kadın erkek fark etmiyor, doktorların hepsi aynı şekilde şiddete maruz kalıyor. Bu anketi 2 yıl önce yaptığımızda sonuçları rahatsız ediciydi ama şu anda gelinen nokta, ondan çok daha vahim. Daha da arttı. Acillerde görülen şiddet olayı maalesef bu hastaların bakıldığı en üst düzey teknolojik ve tıbbi birikimin olduğu yoğun bakımlara kadar geldi. Yoğun bakımın kapısından içeri girip, içeride dahi şiddet uygulanır hale geldi. Bu, kabul edilebilecek bir şey değil. Onlar bize şiddet uyguluyor ama biz onların hastasına hala aynı özenle bakmaya devam ediyoruz. Hayatta tutmaya çalışıyoruz. Biz şiddete uğradığımızda, 5 dakika sonra bir mavi kod verildiğinde, gidip başka bir hastaya kalp mesajı yapıp onu hayatta tutmak için çaba harcıyoruz. Çünkü biz mesleğimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Yoğun bakımların en kritik hastaların yattığı yerler olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, sözlerini şöyle noktaladı:

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şiddet, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, sağlık çalışanı, hasta, maryam arslan