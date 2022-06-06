https://tr.sputniknews.com/20220606/cezadan-killa-hakan-aciklamasi-durumu-cok-kritik-ve-dualarimiza-ihtiyaci-var-1057045498.html
Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var
Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var
Ceza, yoğun bakımda olan rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T16:42+0300
2022-06-06T16:42+0300
2022-06-06T16:46+0300
ceza
yaşam
yoğun bakım
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Rap sanatçısı Ceza, Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz” dedi.Rap müzik şarkıcısı Massaka, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turkce-rapin-onemli-isimlerinden-killa-hakan-yogun-bakimda-1056981550.html
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ceza, yoğun bakım
Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var
16:42 06.06.2022 (güncellendi: 16:46 06.06.2022) Abone ol
Ceza, yoğun bakımda olan rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.
Rap sanatçısı Ceza, Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.
Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz” dedi.
Rap müzik şarkıcısı Massaka, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.
Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.