Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220606/cezadan-killa-hakan-aciklamasi-durumu-cok-kritik-ve-dualarimiza-ihtiyaci-var-1057045498.html
Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var
Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var
Ceza, yoğun bakımda olan rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T16:42+0300
2022-06-06T16:46+0300
ceza
yaşam
yoğun bakım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057045706_192:0:1280:612_1920x0_80_0_0_4d318b151d959b997408eb05057811eb.jpg
Rap sanatçısı Ceza, Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz” dedi.Rap müzik şarkıcısı Massaka, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turkce-rapin-onemli-isimlerinden-killa-hakan-yogun-bakimda-1056981550.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057045706_349:0:1165:612_1920x0_80_0_0_151f9739bc1e4f5c234e60562aef924b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ceza, yoğun bakım

Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var

16:42 06.06.2022 (güncellendi: 16:46 06.06.2022)
© YouTube/TRT BelgeselCeza, Killa Hakan
Ceza, Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© YouTube/TRT Belgesel
Abone olTelegram
Ceza, yoğun bakımda olan rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.
Rap sanatçısı Ceza, Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.
Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz” dedi.
Rap müzik şarkıcısı Massaka, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.
Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.
Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
YAŞAM
Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda
4 Haziran , 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала