https://tr.sputniknews.com/20220606/chpli-demir-motorin-ve-benzine-yeni-zam-yolda-1057058299.html
CHP'li Demir: Motorin ve benzine yeni zam yolda
CHP'li Demir: Motorin ve benzine yeni zam yolda
CHP PM üyesi Demir, bu gece yarısı motorine 1 lira 40 kuruş, yarın ise benzine 1 lira 20 kuruş zam geleceğini söyledi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T22:26+0300
2022-06-06T22:26+0300
2022-06-06T22:29+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
deniz demir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir, benzin ve motorine yeni zamların geleceğini belirtti.Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, deniz demir
CHP'li Demir: Motorin ve benzine yeni zam yolda
22:26 06.06.2022 (güncellendi: 22:29 06.06.2022) Abone ol
CHP PM üyesi Demir, bu gece yarısı motorine 1 lira 40 kuruş, yarın ise benzine 1 lira 20 kuruş zam geleceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir, benzin ve motorine yeni zamların geleceğini belirtti.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "
Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."