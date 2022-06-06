https://tr.sputniknews.com/20220606/chpli-veli-agbaba-nebati-acik-acik-altta-kalanin-cani-ciksin-diyor-1057046904.html

CHP'li Veli Ağbaba: Nebati açık açık 'altta kalanın canı çıksın' diyor

CHP'li Veli Ağbaba: Nebati açık açık 'altta kalanın canı çıksın' diyor

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, TÜİK’in enflasyon verilerinin memur ve emekli maaş zamlarını düşürdüğünü ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T17:08+0300

2022-06-06T17:08+0300

2022-06-06T17:08+0300

politika

veli ağbaba

nureddin nebati

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CHP Genel Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ağbaba toplantıda şu açıklamalarda bulundu:"Ülkede her kurumda yaşanan kargaşalar en sonunda TÜİK’e de sıçramış oldu. Deyim yerindeyse TÜİK son günlerde kaynayan kazana dönüştü. TÜİK’te geçen ay önce Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş istifa etmişti. Geçtiğimiz hafta ise TÜİK’te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki isim olan Mustafa Teke görevinden ayrıldı. En sonunda TÜİK’te tam 20 bölge müdürü Erdoğan’ın imzası ile değişti. Milyonlarca memurun, emeklinin, işçinin kaderini TÜİK belirliyor. TÜİK’in açıkladığı verilerle milyonlarca vatandaşın alacağı ücret belirleniyor. TÜİK geçen hafta açıklamış olduğu aylık 2,98 enflasyon artışı ile zam oranlarının açıklanmasına daha bir ay varken, şimdiden verileri karartmaya başladı. Piyasaların, ekonomistlerin geçen ayki aylık enflasyon beklentisi yüzde 6-7,5 arasındayken TÜİK her nasıl olduysa zamsız bir günün geçmediği mayıs ayında enflasyonun aylık artışını 2,98 olarak açıkladı. Yetmedi, 20 yıldır açıklanan madde sepetinin açıklanmasına son verdi. Eğer TÜİK piyasalarında beklentisi olan gerçek enflasyon artışını açıklamış olsaydı, temmuz ayında memur ve emekliler daha fazla zam alacaktı. Şimdi Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının yüzde 39 ile yüzde 40 arasında olacağı söyleniyor. Eğer ki Mayıs ve Haziran ayında yüzde 6’lık bir artış yaşansaydı memur ve emekliler yüzde 48 ve üzerinde bir zam alacaktı. Şu anda TÜİK milyonlarca memur ve emeklinin en az 8 ila 9 puan arası zammına el koymuş durumda. Verilerle oynayarak çalışanlara daha az zam vermek, emek gaspıdır, hırsızlıktır. Kendilerinin dahi inanmadığı verilere milyonlarca vatandaş neden inansın?Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 6 ay önce yaptığı açıklamada enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini savunmuştu. Nebati bu sözleri söyledikten sonra enflasyon TÜİK’in karartmalarına rağmen Mayıs ayında %73,50 ile 24 yılın zirvesine çıktı. 2023 yılı için tek haneli enflasyon tahminini ise yüzde19,9 ile iki haneye çıkardı. AKP’de alışılagelmiş çark etme kültürüne Nebati de uyum sağlamış oldu. Bu arada Nebati’den bir itiraf daha duymuş olduk. ‘’Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık’’ diyor ve ekliyor; “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar”. Nebati bu itirafıyla; 10 milyona yakın asgari ücretli ve ailesini, 13 milyondan fazla emekli ve hak sahibini, 5 milyona yakın kamu çalışanını, küçük esnafı, çiftçiyi, ülkede emeği ile geçinen herkesi bilinçli bir şekilde açlığa ve yoksulluğa terk ettiklerini açık açık itiraf etmiş. Nebati kısacası “biz sadece zengini ve yandaşı daha fazla zengin etmek, emeği ile geçinmeye çalışan milyonlarca ücretli vatandaşı ise daha fazla yoksullaştırmak için varız” diyor. Altta kalanın adeta canı çıksın diyor."

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veli ağbaba, nureddin nebati