https://tr.sputniknews.com/20220606/cumhurbaskani-erdogan-erkek-ve-kadin-voleybol-milli-takimlarini-tebrik-etti-1057021562.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve erkek voleybol milli takımlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve erkek voleybol milli takımlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T05:34+0300

2022-06-06T05:34+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

eda erdem dündar

mehmet akif üstündağ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek dörtlü finalleri garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem A Milli Erkek Takımı hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, eda erdem dündar, mehmet akif üstündağ