https://tr.sputniknews.com/20220606/diyanet-isleri-baskani-erbastan-muftulere-4-6-yas-kuran-kursu-cami-yapmaktan-daha-onemli-1057044588.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş kuran kursu, cami yapmaktan daha önemli
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş kuran kursu, cami yapmaktan daha önemli
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şuraya cami lazım' mücadelesinden daha çok 'Şuraya 4-6 yaş kuran kursu yapmamız lazım' cümlesi benim için daha... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T16:28+0300
2022-06-06T16:28+0300
2022-06-06T16:28+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam düşüncesinde bilgi, İslami olan olmayan ayrımına tabi tutulmamış. Faydalı olan olmayan diye ayrılmış. Bütün ilimlerin yolu dine çıkıyor. Haksızlığa zülme ve kötülüğe aracı kılınan bilgi felaket getirir. Atom bombası bilgi ile yapılıyor. Ashab-ı Kiram yorulmadı dinlenmeden, Medine'den binlerce kilometre uzaklara gitti. İslam'ın nuruyla karanlıkları aydınlığa çıkarmaya gayret etti. Çok kısa zamanda bunu yaptı, bu Kuran'ın mucizesidir. Efendimizin mesajlarının yayılma hızının yeryüzünde benzeri yoktur. Peygamberimizden önce ki Hz.İsa'nın döneminde hayattayken Kudüs'te bile hakim olamadı" dedi.'Bütün yöneticilere rehberlik edeceksiniz, siz peygamber varisisiniz'Erbaş "Sizler sadece o ilin müftüsü , diyanet ve din hizmetlerinden sorumlu rehber değilsiniz o ilin bütün yöneticilerine de rehberlik yapmak zorundasınız. Milli Eğitim'deki yöneticilere rehberlik edeceksiniz, diğer kurumlardaki yöneticilere, Gençlik Müdürlüklerine hepsine rehberlik edeceksiniz çünkü siz Peygamber varisisiniz" diye konuştu.'Camiden, 4-6 yaş kuran kursu yapmak daha önemli'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Diyanet Başkanlığımızın toplumla iletişim kurduğu en güçlü zeminlerden birisi Kuran Kurslarımız. Kuran Kursları üzerinde, sinsi düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmalar var. 2 bin civarında yatılı kuran kursumuz var, her zaman mücadele ettiğinmiz, olmaması için gayret ettiğimiz bir olay oluyor, onun üzerinden bütün Kuran Kurslarımızı yıpratmaya çalışan bir takım çalışmalar var. Sizler için en önemli şey, hatta 'Şuraya cami lazım' mücadelesinden daha çok 'Şuraya 4-6 yaş kuran kursu yapmamız lazım' cümlesi benim için daha önemli" dedi.
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diyanet işleri başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş kuran kursu, cami yapmaktan daha önemli
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şuraya cami lazım' mücadelesinden daha çok 'Şuraya 4-6 yaş kuran kursu yapmamız lazım' cümlesi benim için daha önemli" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam düşüncesinde bilgi, İslami olan olmayan ayrımına tabi tutulmamış. Faydalı olan olmayan diye ayrılmış. Bütün ilimlerin yolu dine çıkıyor. Haksızlığa zülme ve kötülüğe aracı kılınan bilgi felaket getirir. Atom bombası bilgi ile yapılıyor. Ashab-ı Kiram yorulmadı dinlenmeden, Medine'den binlerce kilometre uzaklara gitti. İslam'ın nuruyla karanlıkları aydınlığa çıkarmaya gayret etti. Çok kısa zamanda bunu yaptı, bu Kuran'ın mucizesidir. Efendimizin mesajlarının yayılma hızının yeryüzünde benzeri yoktur. Peygamberimizden önce ki Hz.İsa'nın döneminde hayattayken Kudüs'te bile hakim olamadı" dedi.
'Bütün yöneticilere rehberlik edeceksiniz, siz peygamber varisisiniz'
Erbaş "Sizler sadece o ilin müftüsü , diyanet ve din hizmetlerinden sorumlu rehber değilsiniz o ilin bütün yöneticilerine de rehberlik yapmak zorundasınız. Milli Eğitim'deki yöneticilere rehberlik edeceksiniz, diğer kurumlardaki yöneticilere, Gençlik Müdürlüklerine hepsine rehberlik edeceksiniz çünkü siz Peygamber varisisiniz" diye konuştu.
'Camiden, 4-6 yaş kuran kursu yapmak daha önemli'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Diyanet Başkanlığımızın toplumla iletişim kurduğu en güçlü zeminlerden birisi Kuran Kurslarımız. Kuran Kursları üzerinde, sinsi düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmalar var. 2 bin civarında yatılı kuran kursumuz var, her zaman mücadele ettiğinmiz, olmaması için gayret ettiğimiz bir olay oluyor, onun üzerinden bütün Kuran Kurslarımızı yıpratmaya çalışan bir takım çalışmalar var. Sizler için en önemli şey, hatta 'Şuraya cami lazım' mücadelesinden daha çok 'Şuraya 4-6 yaş kuran kursu yapmamız lazım' cümlesi benim için daha önemli" dedi.