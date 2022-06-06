https://tr.sputniknews.com/20220606/dso-afrika-disindaki-maymun-cicegi-virusu-vaka-sayisi-ce-katlanarak-780e-yukseldi-1057024301.html
DSÖ: Afrika dışındaki maymun çiçeği virüsü vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi
DSÖ: Afrika dışındaki maymun çiçeği virüsü vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi
En çok maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
afrika
dsö
ingiltere
maymun çiçeği virüsü
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu. Örgütün sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncellemesi raporunda, İngiltere'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar virüsün yayılımına dair veriler paylaşıldı. Bu tarihler arasında, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27 ülkeden DSÖ'ye raporlanan 780 vakanın doğrulandığı belirtildi. Şimdiye kadar bu ülkelerden can kaybı görülmediği kaydedildi. İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise 20 ve daha az vakanın bulunduğu açıklandı.Bir hafta önce açıklanan vaka sayısı 257'ydi.Raporda, vakaların büyük çoğunluğunu eşcinsel ilişkiye giren erkeklerin oluşturduğu aktarılarak, incelenen vakalarda şimdiye kadar maymun çiçeği virüsünün sadece Batı Afrika türünün görüldüğü belirtildi. Çok sayıda vakanın yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği, virüsün endemik olduğu Batı veya Orta Afrika ülkelerine seyahat eden sayısının daha az olduğu aktarıldı. Virüsün endemik olmayan ülkelerde bu kadar hızlı yayılmasının, daha önce tespit edilememiş bir yayılımın sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. DSÖ, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu 'orta seviye' şeklinde belirledi. Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 13 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/bakan-koca-turkiyede-maymun-cicegi-yok-suphelilerin-testi-negatif-cikti-1056989277.html
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afrika, dsö, ingiltere, maymun çiçeği virüsü
DSÖ: Afrika dışındaki maymun çiçeği virüsü vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi
10:26 06.06.2022 (güncellendi: 10:27 06.06.2022) Abone ol
En çok maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vaka tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu.
Örgütün sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncellemesi raporunda, İngiltere'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar virüsün yayılımına dair veriler paylaşıldı.
Bu tarihler arasında, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27 ülkeden DSÖ'ye raporlanan 780 vakanın doğrulandığı belirtildi. Şimdiye kadar bu ülkelerden can kaybı görülmediği kaydedildi. İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı.
Virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise 20 ve daha az vakanın bulunduğu açıklandı.
Bir hafta önce açıklanan vaka sayısı 257'ydi.
Raporda, vakaların büyük çoğunluğunu eşcinsel ilişkiye giren erkeklerin oluşturduğu aktarılarak, incelenen vakalarda şimdiye kadar maymun çiçeği virüsünün sadece Batı Afrika türünün görüldüğü belirtildi.
Çok sayıda vakanın yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği, virüsün endemik olduğu Batı veya Orta Afrika ülkelerine seyahat eden sayısının daha az olduğu aktarıldı.
Virüsün endemik olmayan ülkelerde bu kadar hızlı yayılmasının, daha önce tespit edilememiş bir yayılımın sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. DSÖ, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu 'orta seviye' şeklinde belirledi.
Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 13 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.