Dünya Çevre Günü'nde Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi

"Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye'deki tüm belediyeler içerisinde sıfır atık belgesine sahip olan 37'nci belediye oldu. Bu gördüğünüz stantlardaki bütün ürünler sıfır atıktan, sıfır atık kapsamında üretilen ürünler. Örneğin, pazarlarda topladığımız meyve, sebze gibi atıklar, kompost makinesinde işleniyor daha sonra bunu gübre olarak biz kullanabiliyoruz. Hem seralarımızda, hem de ihtiyaç halinde okullardaki organizasyonlarda kullanıyoruz. Çok da güzel oldu. Kent konseyimiz, yine gönüllü kadınlarımız ile birlikte kumaş atıklarından çantalar ve benzeri ürünler elde ettiler. Dolayısıyla biz sıfır atık noktasında iyi yerlere gelmek istiyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi 3 yıldır 'Atmazsan batmaz' sloganı ile çalışıyor bu konuda. En önemli konu öncelikle atmamamız gerekiyor ki, şehrimizde batmasın. Bu önemli bir konu eğer ki, atıklarınızı dışarıya atarsanız ondan sonra da istenmeyen görüntüler ile karşı karşıya kalırsınız. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız, gerekiyor en önemlisi bu. Yapmak değil, bakmak önemli."

