https://tr.sputniknews.com/20220606/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-aciklandi-vedat-milor-turkiyenin-siralamadaki-yerini-elestirdi-1057047612.html

'Dünyanın en iyi 50 mutfağı' açıklandı: Vedat Milor Türkiye'nin sıralamadaki yerini eleştirdi

'Dünyanın en iyi 50 mutfağı' açıklandı: Vedat Milor Türkiye'nin sıralamadaki yerini eleştirdi

Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas adlı internet sitesi, 'Dünya Mutfakları' listesini güncelledi. Türkiye... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T17:22+0300

2022-06-06T17:22+0300

2022-06-06T17:22+0300

yaşam

türkiye

yemek

kebap

adana kebap

sarma

baklava

vedat milor

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Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi, kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününü oylaması sonucu elde edilen verilerle belirlendi. Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen 'Taste Atlas' adlı internet sitesi, güncellenen 'Dünya Mutfakları' listesini yayınladı. İtalya'nın ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye 17. sırada yer alıyor.'Eylem planını yarın açıklayacağım'Listenin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, “Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesinde 17. sırada olmamızla ilgili eylem planını yarın açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

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türkiye, yemek, kebap, adana kebap, sarma, baklava, vedat milor