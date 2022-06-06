Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220606/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-aciklandi-vedat-milor-turkiyenin-siralamadaki-yerini-elestirdi-1057047612.html
'Dünyanın en iyi 50 mutfağı' açıklandı: Vedat Milor Türkiye'nin sıralamadaki yerini eleştirdi
'Dünyanın en iyi 50 mutfağı' açıklandı: Vedat Milor Türkiye'nin sıralamadaki yerini eleştirdi
Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas adlı internet sitesi, 'Dünya Mutfakları' listesini güncelledi. Türkiye... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T17:22+0300
2022-06-06T17:22+0300
yaşam
türkiye
yemek
kebap
adana kebap
sarma
baklava
vedat milor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057047393_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02069f814c0ea60eca1d8f25e8a88003.jpg
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi, kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününü oylaması sonucu elde edilen verilerle belirlendi. Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen 'Taste Atlas' adlı internet sitesi, güncellenen 'Dünya Mutfakları' listesini yayınladı. İtalya'nın ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye 17. sırada yer alıyor.'Eylem planını yarın açıklayacağım'Listenin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, “Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesinde 17. sırada olmamızla ilgili eylem planını yarın açıklayacağım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/siparis-uygulamalarinin-altin-cagi-turk-ciftin-evde-pisirdigi-yemekler-new-yorkta-kapisiliyor-1052863349.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057047393_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_57f097bf6468ab99d286c92e9c4388f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yemek, kebap, adana kebap, sarma, baklava, vedat milor

'Dünyanın en iyi 50 mutfağı' açıklandı: Vedat Milor Türkiye'nin sıralamadaki yerini eleştirdi

17:22 06.06.2022
© AAAdana Kebap
Adana Kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas adlı internet sitesi, 'Dünya Mutfakları' listesini güncelledi. Türkiye listede 17'nci sırada yer aldı. Vedat Milor, Türkiye'nin sıralamadaki yerini sosyal medya hesabından eleştirdi.
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi, kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününü oylaması sonucu elde edilen verilerle belirlendi.
Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen 'Taste Atlas' adlı internet sitesi, güncellenen 'Dünya Mutfakları' listesini yayınladı. İtalya'nın ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye 17. sırada yer alıyor.
"50. Slovenya 49. Uruguay 48. Bolivya 47. Mısır 46. Malezya 45. Pakistan 44. Tunus 43. Litvanya 42. Slovakya 41. Lübnan40. Arnavutluk 39. Venezuela 38. Ukrayna 37. Azerbaycan 36. Kuzey Makedonya 35. Suriye 34. Jamaika 33. Arjantin 32. Peru 31. Fas30. Şili 29. Sırbistan 28. Gürcistan 27. El Salvador 26. Cezayir 25. İran 24. Güney Afrika 23. Güney Kore 22. Çekya 21. Tayland 20. Macaristan 19. Filipinler 18. Almanya 17. Türkiye 16. Bulgaristan 15. Polonya 14. Endonezya 13. ABD 12. Brezilya 11. Çin 10. Hindistan 9. Portekiz 8. Hırvatistan 7. Meksika 6. Japonya 5. Fransa 4. Romanya 3. İspanya 2. Yunanistan 1. İtalya"

'Eylem planını yarın açıklayacağım'

Listenin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, “Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesinde 17. sırada olmamızla ilgili eylem planını yarın açıklayacağım” ifadelerini kullandı.
Türkiye'den ABD'nin New York kentine göçen Emre Uzundağ ile Yonca Çubuk çiftinin pandemide evlerinin mutfağında pişirdiği yemekler, Woodspoon yemek sipariş uygulaması sayesinde New Yorklularla buluşarak Amerikaların ağız tadını fethetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
YAŞAM
Sipariş uygulamalarının altın çağı: Türk çiftin evde pişirdiği yemekler New York'ta kapışılıyor
18 Ocak, 20:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала