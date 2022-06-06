'Dünyanın en iyi 50 mutfağı' açıklandı: Vedat Milor Türkiye'nin sıralamadaki yerini eleştirdi
© AAAdana Kebap
© AA
Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas adlı internet sitesi, 'Dünya Mutfakları' listesini güncelledi. Türkiye listede 17'nci sırada yer aldı. Vedat Milor, Türkiye'nin sıralamadaki yerini sosyal medya hesabından eleştirdi.
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi, kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününü oylaması sonucu elde edilen verilerle belirlendi.
Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen 'Taste Atlas' adlı internet sitesi, güncellenen 'Dünya Mutfakları' listesini yayınladı. İtalya'nın ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye 17. sırada yer alıyor.
"50. Slovenya 49. Uruguay 48. Bolivya 47. Mısır 46. Malezya 45. Pakistan 44. Tunus 43. Litvanya 42. Slovakya 41. Lübnan40. Arnavutluk 39. Venezuela 38. Ukrayna 37. Azerbaycan 36. Kuzey Makedonya 35. Suriye 34. Jamaika 33. Arjantin 32. Peru 31. Fas30. Şili 29. Sırbistan 28. Gürcistan 27. El Salvador 26. Cezayir 25. İran 24. Güney Afrika 23. Güney Kore 22. Çekya 21. Tayland 20. Macaristan 19. Filipinler 18. Almanya 17. Türkiye 16. Bulgaristan 15. Polonya 14. Endonezya 13. ABD 12. Brezilya 11. Çin 10. Hindistan 9. Portekiz 8. Hırvatistan 7. Meksika 6. Japonya 5. Fransa 4. Romanya 3. İspanya 2. Yunanistan 1. İtalya"
WORLD'S CUISINES RANKING Update (June 2022)— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 4, 2022
Opinions?
Each country's rating is obtained by the users average rating of the 30 best dishes, beverages and food products in that country. Countries that are not on the list do not have enough items rated. pic.twitter.com/iRunTiy1Oo
'Eylem planını yarın açıklayacağım'
Listenin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, “Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesinde 17. sırada olmamızla ilgili eylem planını yarın açıklayacağım” ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesinde 17. sırada olmamızla ilgili eylem planını yarın açıklayacağım.— Vedat Milor (@vedatmilor) June 5, 2022