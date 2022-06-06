https://tr.sputniknews.com/20220606/eczacilardan-ilac-fiyat-kararnamesi-aciklamasi-yeniden-ele-alinmali-1057033115.html

Eczacılardan 'ilaç fiyat kararnamesi' açıklaması: Yeniden ele alınmalı

Eczacılardan 'ilaç fiyat kararnamesi' açıklaması: Yeniden ele alınmalı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması, günün koşullarına uygun ve gerçekçi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:48+0300

2022-06-06T12:48+0300

2022-06-06T12:48+0300

türkiye

eczane

türk eczacıları birliği (teb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166886_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_458a36712f6385cc90cce9e08d5a3eb1.jpg

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, düzenlediği basın toplantısında, ilaç fiyat kararnamesi sorununun bir türlü çözüme kavuşturulmadığını söyledi.Türkiye'de sağlık hizmeti sunan eczacıların ekonomik kaderinin, 13 yıl öncenin ekonomik koşullarında takılı kaldığını savunan Üney, pek çok sektör ve meslek grubu için ekonomik iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacıların ilaç fiyat kararnamesinde en son değişiklik yapılan 2009 yılının koşullarında unutulduğunu öne sürdü.Artık eczacıların kredi borçlarını yeni bir krediyle kapattığını ve ecza depolarına ödemelerini yapamayacak hale geldiğini dile getiren Üney, "28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması ve günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir. Eğer acil bir düzenleme yapılmazsa, eczane iflaslarının başlaması kaçınılmazdır. Ülke çapında sağlık hizmeti sunan 28 bin 700 eczanemizin yarısı kapanma noktasına gelmiştir. Yani, her iki eczaneden biri kapanma noktasındadır." diye konuştu.23-25 HAZİRAN'DA TOPLANACAKLARÜney, eczacıların hiçbir sorumluluğu olmadığı halde ecza depolarında bulunamayan ilaçlar yüzünden hastalarla karşı karşıya geldiğini belirterek, bu sorunun nedeninin eczacılar olmadığını, sebebin euro kurundaki artışlardan kaynaklandığını ifade etti.Bu konulardaki haklı taleplerini yetkili mercilere defalarca ilettiklerini söyleyen Üney, "Artık eczacıların mücadele ettikleri ekonomik dar boğazdan kurtulmak için bir yol haritası belirleme ve kendi kaderini tayin etme zamanı gelmiştir." dedi.Başkan Arman Üney, tüm bu konuların görüşüleceği, Türkiye'deki bütün eczacı odası başkanlarının ve yöneticilerinin katılacağı 23-25 Haziran'da Konya'da düzenleyecekleri Bölgeler Arası Toplantı'da yaşanan sorunları masaya yatıracaklarını aktardı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eczane, türk eczacıları birliği (teb)