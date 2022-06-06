https://tr.sputniknews.com/20220606/esenyurtta-hesap-odemeyen-gencler-sokak-ortasinda-dovuldu-1057026869.html

Esenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü

Esenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü

Esenyurt’ta bir restoranda fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı. Gençler korumalardan sokak ortasında tekme... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T11:33+0300

2022-06-06T11:33+0300

2022-06-06T11:33+0300

yaşam

türkiye

hesap

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057027065_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_a8298c589e6ce71c4f7801cae06bc698.jpg

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, hesap, istanbul