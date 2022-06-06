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Esenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü
Esenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü
Esenyurt’ta bir restoranda fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı. Gençler korumalardan sokak ortasında tekme... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.
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Esenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü

11:33 06.06.2022
© İHAEsenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü
Esenyurt’ta hesap ödemeyen gençler sokak ortasında dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA
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Esenyurt’ta bir restoranda fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı. Gençler korumalardan sokak ortasında tekme tokat dayak yerken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.
Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.
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