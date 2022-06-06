https://tr.sputniknews.com/20220606/esenyurtta-silahli-kavga-biri-agir-uc-yarali-1057018919.html

Esenyurt'ta silahlı kavga: Biri ağır üç yaralı

Esenyurt'ta silahlı kavga: Biri ağır üç yaralı

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır üç kişi yaralandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T02:00+0300

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türkiye

esenyurt

silahlı kavga

silahlı çatışma

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Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

türkiye

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esenyurt, silahlı kavga, silahlı çatışma