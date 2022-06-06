https://tr.sputniknews.com/20220606/esenyurtta-silahli-kavga-biri-agir-uc-yarali-1057018919.html
Esenyurt'ta silahlı kavga: Biri ağır üç yaralı
Esenyurt'ta silahlı kavga: Biri ağır üç yaralı
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır üç kişi yaralandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T02:00+0300
2022-06-06T02:00+0300
2022-06-06T02:00+0300
türkiye
esenyurt
silahlı kavga
silahlı çatışma
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Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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esenyurt, silahlı kavga, silahlı çatışma
Esenyurt'ta silahlı kavga: Biri ağır üç yaralı
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İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır üç kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.