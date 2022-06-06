https://tr.sputniknews.com/20220606/esini-7-kez-bicaklayan-erkek-2-yil-hapis-yatip-serbest-kaldi-1057036981.html

Eşini 7 kez bıçaklayan erkek, 2 yıl hapis yatıp serbest kaldı

Eşini 7 kez bıçaklayan erkek, 2 yıl hapis yatıp serbest kaldı

Adana’da eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan ve 1 ay boyunca tedavi görerek hayata tutunan Dilek hemşirenin boşanma savaşı sürüyor. Kendisini bıçaklayan eşi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:59+0300

2022-06-06T13:59+0300

2022-06-06T13:59+0300

türkiye

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

boşanma

boşanma davası

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1 çocuk annesi hemşire Dilek G. (41), 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin G. (42) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. İddiaya göre, Hüseyin G., geçen yıl Dilek G.’nin ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına yemeğe gelmedi diye bıçak çekip tehditler savurdu. Bunun üzerine Dilek G. kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için genç kadın evine tekrardan dönmek zorunda kaldı.Temaslı olduğu için eve gelip odaya geçtiÇift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek G. çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi. 16 Mayıs 2020 tarihinde ise Dilek G. sabah nöbetten geldikten sonra korona virüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti.Gün içinde eşiyle tartışan kadın yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin G. , mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı. Bıçaklarken de genç kadına ‘Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek’ diye soran adam, daha sonra eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü.Eşini hastaneye götürdüğü sırada ise G. , eşine ‘Ben sana yapma demedim mi? Niye kendini bıçakladın’ diyerek konuştu. Özel bir hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gören genç kadın hayata tutundu. Hüseyin G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada G.’ye kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dilek G.'nin avukatı cezayı az bularak, Hüseyin G.’nin avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı. Ancak istinaf ise cezayı onadı.Geçen ay serbest kaldıDilek hemşireyi öldüresiye bıçaklayan koca, geçen ay serbest kaldı. Dilek G. ise eşinden boşanmak için 7. Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak mahkeme, çifti bir türlü boşamadı. Kendisini bıçaklayan eşi serbest kalan kadın, korkusundan çantasında biber gazıyla dolaşıyor ve eşinden boşanmak için yardım bekliyor. “Beni 7 kere bıçakladıktan sonra gönüllü vazgeçmiş”İhlas Haber Ajansı’na konuşan Dilek G., “Olay günü ağzımdan sadece ‘Ayrılacağım’ kelimesi çıktı ve 7 kez bıçaklandım. Daha sonra eşim ise ‘Kendi kendimi bıçakladığımı’ söyledi. Ancak bunların hepsi yalan. Sadece önceki eşimden olan kızım oruçken yataktan çıkmıyor diye kavga çıkarttı. Kızımın üzerine bıçakla yürüdü. Ben kızımı koruyunca daha da sinirlendi. Kızımı korudum. Beni 7 kere bıçakladıktan sonra gönüllü vazgeçmiş. Beni hastaneye götürdüğü için 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı” diye konuştu. “Sağlık raporlarım incelenmedi”Mahkemeye cezaevinden bir mahkum tarafından mektup geldiğini, mektupta ise eşi Hüseyin G.'nin cinayet planlarının anlatıldığını öne süren Dilek Güven, “Hiç tanımadığımız bir mahkumdan mahkemeye mektup geldi. Mektupta ise eşimin pişman olmadığı, cezaevinden çıktıktan sonra beni, çocuklarımı ve kardeşlerimi öldüreceği yazıyordu. ‘Gelsin, dinlensin’ dedik. Ancak mahkeme dinlenmesine gerek yok dendi. Eşim sürekli üzerime iftira attı ancak keşke benim telefon kayıtlarım incelenene kadar ölümün kıyısına geldiğim zamanki sağlık raporlarım incelenseydi” ifadelerini kullandı.Eşinin kendisini öldürmeye çalıştığı bıçağın silah sayılmadığını da söyleyen Dilek G.'nin, “Ben araştırdığımda terlik veya çiğköftenin silah sayıldığını görebildim. Ancak kadınların çoğu evlerinde öldürülüyor. Evlerinde satır, bıçak gibi bir sürü eşyaları var. Bir kadının, erkek karşısında nasıl bir gücü var. Bunlar hep göz ardı ediliyor. Biz cezaya itiraz ettik ve kararı istinafa götürdük ancak istinaf kararı bozmadı. Cumhuriyet Savcısı da ‘Esastan reddi’ diyerek karara itiraz etti biz de bunun üzerine Yargıtay'a gittik ama karar bozulmadı” dedi.“Bu zulmün duyulmasını istiyorum”Eşinin şu anda cezaevinden çıktığını ve korku içerisinde yaşadığını anlatan Dilek G., “Ailem ve ben şu an korku, tedirginlik içerisinde yaşıyorum. Ben çantamda biber gazıyla geziyorum. Buna mecbur değilim. Kadınlar seslerini tam olarak duyuramıyor. Mahkemelerde ölmeyen, yaşayan bir kadın olarak istediğim adaleti bulamıyorum. Ben, öldükten sonra gelecek adaleti de talep etmiyorum. Ben halen bu adamdan boşanamadım. Boşanma davamız Eylül ayına ertelendi. Beni 7 kez bıçakladı dememe rağmen boşanma gerçekleşmedi. Zulme bu kadar karşı bir ülkeyken kadınlara ve çocuklara yapılan bu zulmün ben duyulmasını istiyorum” diye konuştu.

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