Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde 'enflasyon yok' nasıl diyebilirsiniz?

Bağımsızlık, günlük iş ve işleyişine müdahale edilmemesidir. 2018’den itibaren Türkiye’deki bütün göstergeler daha kötüye gidiyor çünkü bu sistemde kurumlar devre dışı kaldı. Kurumları devre dışı bırakırsanız doğru kararlar alma şansınız yok. Biz olsak bunlar olmazdı. Benim gibi bürokrat arkadaşlar bıraktığı için bu işler böyle oluyor. Şu anda herhangi bir yanlış olduğunda, bu yanlış ve bunu böyle yapmayalım diyebilecek bir bürokrat kalmadı.. Diyenlerin hepsi gitti. Erdoğan’ın,‘’ Ülkemizde enflasyon değil hayat pahalılığı sorunu var enflasyon demek için bütçenin büyük açıklar vermesi gerek’’ sözlerinde bir değil kaç hata var onları bulmamız gerekiyor. Erdoğan nerede yaşıyor? Hayat pahalılığı ve enflasyon farklı şeylerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan metni okuyor ama metni yazan arkadaşların da konudan bihaber oldukları ve oldukça cahil olduklarını görebiliyoruz. TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde enflasyon yok nasıl diyebilirsiniz? Hayat pahalılığı ve enflasyonu bana tanımlamalarını isterim. Enflasyon, gene fiyat düzeyinde sürekli artış gösterir ve şuan yüzde 73’e geldi. Hayat pahalılığı ise insanların satın alma gücünün düşmesidir.”