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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/eski-tuik-baskani-aydemir-tufenin-yuzde-73-oldugu-bir-yerde-enflasyon-yok-nasil-diyebilirsiniz-1057054766.html
Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde 'enflasyon yok' nasıl diyebilirsiniz?
Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde 'enflasyon yok' nasıl diyebilirsiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’de enflasyon değil hayat pahalılığı var. Enflasyon olması için çok büyük bütçe açığı olması gerekir” sözlerini değerlendiren... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T20:32+0300
2022-06-06T20:32+0300
akşam postasi
tüik
enflasyon
deva partisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’de enflasyon değil hayat pahalılığı var. Enflasyon olması için çok büyük bütçe açığı olması gerekir” sözlerini Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir yorumladı.Bu dönemde ise DEVA Partisi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Birol Aydemir, “Bir cümlede o kadar çok yanlış var ki. TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde enflasyon yok nasıl diyebilirsiniz? Hayat pahalılığı ve enflasyonu bana tanımlamalarını isterim” dedi.TÜİK'in eski başkanı, DEVA Partisi Başkan Yardımcısı Birol Aydemir’in sözlerinden satırbaşları şöyle:‘Bu yanlış’ diyen bürokratların hepsi gitti
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tüik, enflasyon, deva partisi

Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde 'enflasyon yok' nasıl diyebilirsiniz?

20:32 06.06.2022
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’de enflasyon değil hayat pahalılığı var. Enflasyon olması için çok büyük bütçe açığı olması gerekir” sözlerini değerlendiren Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, "Belli ki metni yazan arkadaşlar konudan bihaber" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’de enflasyon değil hayat pahalılığı var. Enflasyon olması için çok büyük bütçe açığı olması gerekir” sözlerini Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir yorumladı.
Bu dönemde ise DEVA Partisi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Birol Aydemir, “Bir cümlede o kadar çok yanlış var ki. TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde enflasyon yok nasıl diyebilirsiniz? Hayat pahalılığı ve enflasyonu bana tanımlamalarını isterim” dedi.

TÜİK'in eski başkanı, DEVA Partisi Başkan Yardımcısı Birol Aydemir’in sözlerinden satırbaşları şöyle:

“TÜİK madde sepetinin ortalama fiyatlarını yayınlamadı... Şeffaf olmayan bir adım atmış oldular. Benim tahminim bundan sonra orada yayınlanan her bir ilave veri tablosu geri alınacak. Benim korkum şu: Bir süre sonra 'enflasyon şu kadar' deyip öyle açıklayacaklar. Ülke açısından en tehlikeli durum devlet kurumlarının çöküşüdür. Bir ülkede kurumlar çökerse, kurumsal hafıza giderse o ülkede gerçekten devlet işlemez. Devletin eli de ayağı da kurumlardır. Bunlar işlemezse devlet çöker. Türkiye’deki bütün kurumlar çöküşte ve liyakatsiz kadrolar tarafından yönetiliyorlar. Sadece sadakatin esas alındığı, liyakatin esas alınmadığı bir durumda ilerliyorlar. Belirli kurumların bağımsı şarttır bunlardan birsisi Merkez Bankası diğeri ise TÜİK. İstatistik kurumları aynı zamanda iktidarın performansını da ölçer. İktidarın performansını ölçecek kurumun bağımsız olması gerekir.

‘Bu yanlış’ diyen bürokratların hepsi gitti

Bağımsızlık, günlük iş ve işleyişine müdahale edilmemesidir. 2018’den itibaren Türkiye’deki bütün göstergeler daha kötüye gidiyor çünkü bu sistemde kurumlar devre dışı kaldı. Kurumları devre dışı bırakırsanız doğru kararlar alma şansınız yok. Biz olsak bunlar olmazdı. Benim gibi bürokrat arkadaşlar bıraktığı için bu işler böyle oluyor. Şu anda herhangi bir yanlış olduğunda, bu yanlış ve bunu böyle yapmayalım diyebilecek bir bürokrat kalmadı.. Diyenlerin hepsi gitti. Erdoğan’ın,‘’ Ülkemizde enflasyon değil hayat pahalılığı sorunu var enflasyon demek için bütçenin büyük açıklar vermesi gerek’’ sözlerinde bir değil kaç hata var onları bulmamız gerekiyor. Erdoğan nerede yaşıyor? Hayat pahalılığı ve enflasyon farklı şeylerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan metni okuyor ama metni yazan arkadaşların da konudan bihaber oldukları ve oldukça cahil olduklarını görebiliyoruz. TÜFE’nin yüzde 73 olduğu bir yerde enflasyon yok nasıl diyebilirsiniz? Hayat pahalılığı ve enflasyonu bana tanımlamalarını isterim. Enflasyon, gene fiyat düzeyinde sürekli artış gösterir ve şuan yüzde 73’e geldi. Hayat pahalılığı ise insanların satın alma gücünün düşmesidir.”
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