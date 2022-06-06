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Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin TFF Başkan adaylığına 'FETÖ' uyarısı
Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin TFF Başkan adaylığına 'FETÖ' uyarısı
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına resmi İnternet sitesi üzerinden yanıt verdi. Açıklamada... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T22:34+0300
2022-06-06T22:38+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
fetö
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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı olan Eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ali Koç'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, 'FETÖ' uyarısı yapıp şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır" sözlerine yanıt vermişti. "Ben bu ülkeye olan sevgimi, sadakatimi, maddi ve manevi değerlerimi çoktan ispatladım" diyen Büyükekşi, "Kişilik haklarıma yönelik bu gibi söylemlerde bulunan tüm şahıslarla ilgili hukuki haklarımı ise saklı tutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), fetö

Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin TFF Başkan adaylığına 'FETÖ' uyarısı

22:34 06.06.2022 (güncellendi: 22:38 06.06.2022)
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına resmi İnternet sitesi üzerinden yanıt verdi. Açıklamada, "FETÖ’den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur?" denildi.
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı olan Eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ali Koç'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, 'FETÖ' uyarısı yapıp şu ifadelere yer verdi:

TFF Başkan Adayı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin, başkan seçilmiş gibi bir eda ile yaptığı basın açıklamasına istinaden;

Öncelikle net ve sarih bir şekilde bilinmesini isteriz ki kulübümüzün Türk Futbolunda hain FETÖ mevcudiyetine karşı göstermiş olduğu hassasiyet tüm ülkemizin malumudur. Zira, Kulübümüz, 3 Temmuz 2011’de hain FETÖ’nün saldırısına uğramış, hem sportif hem de mali açından telafisi mümkün olmayan zararlara uğramıştır.

Bu örgütün tüm şiddetli saldırılarına rağmen verdiği asil mücadele ile Kulübümüz hem tarihe geçmiş hem de devletimizin takdirlerine layık olmuştur. Hal böyle iken bizim sorunumuz kişilerle değil, tamamen ilkesel bazda ve geçmişte yaşananlardan edindiğimiz tecrübelerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Türk futbolunda adil rekabet adına risk teşkil edebilecek mevzularda geçmişte olduğu gibi bugün de sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Bu inanç ve anlayışla şu soruları kamuoyunun dikkatine getirmek isteriz:

1- Kamunun herhangi bir pozisyonuna görev ataması yapılırken ilgili kişi ve aile mensupları dahil olmak üzere son derece detaylı bir geçmiş taraması yapılmaktadır. Söz konusu Türk futbolu olduğunda bu yönde bir hassasiyetin gösterilmemesi makul müdür?

2- FETÖ’den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur?

3- Hal böyleyken TFF Başkanlığı görevine seçilmeniz halinde bu hususun suistimal edilerek size karşı kullanılması durumunda adil, şeffaf ve her kulübe eşit mesafede durma prensiplerini uygulamanız risk altında olmayacak mıdır?

FenerbahçeSpor Kulübü olarak tamamen güven erozyonu yaşanmış olan futbol ikliminde adil rekabet şartlarını olumsuz etkileyecek en ufak bir tartışmalı ortama tahammülümüzün olmadığını vurgulamak isteriz.

Son olarak bugünkü açıklamasının bir bölümünde ‘TFF’ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası olabilir’ diyen Sayın Mehmet Büyükekşi’ye;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu ve TFF odağındaki yaklaşımımızın; “hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık gösterilmemesi, her kulübe eşit mesafede durulması” olduğunu, kısa bir medya taraması ile görebileceğini vurgulamak isteriz.

Eğer bu açıklamamıza yanıt verilecek ise bunun yukarıda sorduğumuz sorulara da cevap olacak nitelikte bir açıklama olmasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla"

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır" sözlerine yanıt vermişti. "Ben bu ülkeye olan sevgimi, sadakatimi, maddi ve manevi değerlerimi çoktan ispatladım" diyen Büyükekşi, "Kişilik haklarıma yönelik bu gibi söylemlerde bulunan tüm şahıslarla ilgili hukuki haklarımı ise saklı tutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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