https://tr.sputniknews.com/20220606/guney-kore-ve-abdden-kuzey-korenin-fuze-denemelerine-misilleme-1057025527.html
Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine misilleme
Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine misilleme
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T10:54+0300
2022-06-06T10:54+0300
2022-06-06T10:56+0300
dünya
kuzey kore
balistik
güney kore
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi. İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir" dedi. Ülkedeki ABD Kuvvetleri 'US Forces Korea' (USFK), ABD ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada 'kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiğinin' altı çizildi. Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220605/guney-kore-kuzey-koreden-japon-denizi-istikametine-balistik-fuze-firlatildi-1056993775.html
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Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine misilleme
10:54 06.06.2022 (güncellendi: 10:56 06.06.2022) Abone ol
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi.
İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.
Ülkedeki ABD Kuvvetleri 'US Forces Korea' (USFK), ABD ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada 'kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiğinin' altı çizildi.
Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.