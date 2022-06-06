https://tr.sputniknews.com/20220606/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcisi-gurcan-onumuzdeki-donem-enflasyonda-yatay-seyir-bekliyoruz-1057034151.html

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Önümüzdeki dönem enflasyonda yatay seyir bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Önümüzdeki dönem enflasyonda yatay seyir bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, son dönemde küresel emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:12+0300

2022-06-06T13:12+0300

2022-06-06T13:21+0300

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

enflasyon

yatırım

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan ‘Ekonomi Buluşmaları’ toplantı serisinin 28.’si, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Malik Ejder Batur, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.Mahmut Gürcan, yaptığı konuşmada, dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğini belirtti:‘İşsizlik oranı pandemi öncesi seviyesinin altına gelmiştir’Türkiye'nin, 2022 yılının ilk çeyreğinde verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke olduğunu aktaran Gürcan, "Öncü göstergeler, 2022 yılında da iç ve dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli büyümenin sürdüğüne işaret etmektedir. Sanayi üretimi yıllık bazda güçlü artışına devam etmektedir. İstihdamda salgının etkisiyle yaşanan kayıplar telafi edilirken, işsizlik oranı pandemi öncesi seviyesinin altına gelmiştir" diye konuştu.Gürcan, Mayıs 2020'de 165.7 milyar dolar olan yıllıklandırılmış ihracatın, 2022'nin mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine göre 242.6 milyar dolara yükseldiğini söyledi:‘Türkiye'de ciddi bir yatırım seferberliği var’Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada, özellikle üretimi ve ihracatı artıracak çalışmaları iş dünyasıyla birlikte sürdürdüklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:Türkiye'nin, bütçe dengesinde 2021 yılında birçok ülkeden pozitif ayrıştığını ifade eden Gürcan, "Bütçe dengemizin gayet olumlu olduğunu görmekteyiz. Yatırımlar için Türkiye'de çok ciddi avantajlar var. Genç nüfusumuz yaklaşık 13 milyon. Bu da yatırım ortamını teşvik etmekte. Üniversitelerin öğrenci kapasitesi ve mezun sayısını artırdık. Yatırımcılar Türkiye'de kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşamıyor. Ülkemizde altyapı yatırımları konusunda çok önemli mesafeler katettik. Türkiye'nin bu pozisyonu bundan sonraki dönemde kaynaklarını üretim, ihracat ve istihdamın daha da artırılması yönünde kullanmasına imkan tanıyacaktır. Fiyat İstikrarı Komitemiz (FİK) önümüzdeki dönemde gerek arz güvenliğini sağlamak gerek fiyat istikrarının sağlanması için her türlü tedbiri alacaktır. FİK'te atılacak proaktif adımlar sayesinde enflasyonun düşmesini destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.Dijital ürün takip sistemine değinen Gürcan, "Ürün arz güvenliğine ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde bu sistemi kullanacağız. Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli çıktılarından birisi yine fiyat istikrarıdır. Hazine destekli KGF paketlerimizde imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji ve toptan ve perakende sektörlerine öncelik veriyoruz. İklim değişikliği ile mücadele de önemli önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220411/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcisi-gurcan-enflasyonu-kasim-ayindan-itibaren-dusurmeye-baslayacagiz-1055478003.html

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hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, yatırım