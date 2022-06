Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Önümüzdeki dönem enflasyonda yatay seyir bekliyoruz

"Türkiye'nin enerjiden kaynaklanan cari açığını da üreterek gidermeye inancımız tam. Devletimiz ve sanayimiz el ele vererek Türkiye'yi çok daha iyi noktaya getirecek üretim pazarımızı geliştireceğiz. Şu enflasyonist ortama rağmen yatırım rüzgarının estiğini biliyoruz. Sanayicilerimiz, iş insanlarımız yeni yeni yatırımlar için bizlerle iletişime geçiyor. Görüyoruz ki şu an Türkiye'de ciddi bir yatırım seferberliği var. Tabii bunun en büyük nedenlerden biri Çin'den kaynaklanan lojistik ağının kırılması. Türkiye, konumunu bu açıdan çok pozitif yönde kullanabilmekte. Geçmiş yıllarda kurdan dolayı bulunan dezavantajını şu anda reel kur politikasıyla pozitife çevirmiş durumda. Aynı zamanda jeopolitik konumuyla bunu çok iyi değerlendiriyor. Şu an tüm dünyanın gözü Türkiye'de. İthalat yapmak için sanayicilerimizin kapılarını aşındırıyorlar. İhracatımızın da üreterek daha iyi seviyeye geleceğine ve artacağına inancımız tam. Şu an itibarıyla yaklaşık 250 milyar dolar sınırına ulaştı ihracatımız. 2023 hedefimiz 500 milyar dolardı ama bunu da kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz. Devletimiz sanayicimizin, üreticimizin yanında. Her türlü destekle sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz."