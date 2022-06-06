https://tr.sputniknews.com/20220606/iki-yildir-yapilamayan-hac-icin-turkiyeden-ilk-kafile-yarin-suudi-arabistana-gidecek-1057054203.html

İki yıldır yapılamayan hac için Türkiye'den ilk kafile yarın Suudi Arabistan'a gidecek

İki yıldır yapılamayan hac için Türkiye'den ilk kafile yarın Suudi Arabistan'a gidecek

Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak. Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T20:04+0300

2022-06-06T20:04+0300

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türkiye

türkiye

hac

koronavirüs

suudi arabistan

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Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek.Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.

https://tr.sputniknews.com/20220604/kovid-19-salgini-sonrasi-ilk-yurt-disi-haci-kafilesi-suudi-arabistana-ulasti-1056989131.html

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