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https://tr.sputniknews.com/20220606/ingiltere-basbakani-johnson-partisinden-guvenoyu-aldi-1057059946.html
İngiltere Başbakanı Johnson, partisinden güvenoyu aldı
İngiltere Başbakanı Johnson, partisinden güvenoyu aldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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boris johnson
dünya
ingiltere
başbakan
güven oyu
güven
parlamento
birleşik krallık
meclis
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Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yapılan güven oylamasını kazandığını ve görevini sürdüreceğini söyledi.BBC'nin aktardığına göre Brady, "Parlamento grubunun Başbakan'a güvendiğini söyleyebilirim" dedi.Oylama sonuçlarına göre, toplamda 211 muhafazakar milletvekili Johnson lehinde oy verirken 148 vekil de aleyhte oy kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/britanyada-iktidar-partisi-basbakan-boris-johnson-hakkinda-guvensizlik-oylamasina-gidiyor-1057024952.html
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boris johnson, ingiltere, başbakan, güven oyu, güven, parlamento, birleşik krallık, meclis

İngiltere Başbakanı Johnson, partisinden güvenoyu aldı

23:13 06.06.2022 (güncellendi: 23:30 06.06.2022)
© REUTERS / Henry NichollsBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı.
Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yapılan güven oylamasını kazandığını ve görevini sürdüreceğini söyledi.
BBC'nin aktardığına göre Brady, "Parlamento grubunun Başbakan'a güvendiğini söyleyebilirim" dedi.
Oylama sonuçlarına göre, toplamda 211 muhafazakar milletvekili Johnson lehinde oy verirken 148 vekil de aleyhte oy kullandı.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
DÜNYA
Britanya'da iktidar partisi, Başbakan Boris Johnson hakkında güven oylamasına gidiyor
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